LANDSHUT. Am Sonntag, 01.12.2024 wurde in der Landshuter Altstadt in der Nähe der Heilig-Geist-Kirche ein 40-jähriger Mann mit schweren Kopfverletzungen aufgefunden.

Im Zuge der kriminalpolizeilichen Ermittlungen konnten zwischenzeitlich ein 17-Jähriger sowie ein 20-Jähriger als Tatverdächtige ermittelt werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut haben Ermittler der Kripo Landshut bereits am vergangenen Montag, 09.12.2024, die Wohnungen der beiden Tatverdächtigen in Landshut durchsucht und jeweils die Mobiltelefone sichergestellt.

Das Tatmotiv sowie der Tathergang sind noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Veröffentlicht: 16.12.2024, 14.45 Uhr