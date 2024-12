LANDSHUT. Nach einer Mitteilung eines Passanten sind Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Landshut am Sonntag, 01.12.2024, zu einem verletzten Mann in die Landshuter Altstadt verständigt worden.

Kurz nach 06.00 Uhr verständigte ein Passant die Einsatzzentrale beim Polizeipräsidium Niederbayern, dass auf dem Radweg auf Höhe der Heilig-Geist-Kirche ein schwer verletzter Mann liegen würde. Der Mann wies u. a. schwere Kopfverletzungen auf und musste in ein Münchener Krankenhaus eingeliefert werden. Dem bisherigen Kenntnisstand zufolge soll sich der 40-jährige Mann bis etwa 05.00 Uhr in einer Diskothek in der Altstadt aufgehalten haben; es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es dort zu einer Streiterei mit anderen Gästen gekommen sein könnte und anschließend zu der Attacke auf den Mann.

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut ermittelt wegen des Verdachts der Gefährlichen Körperverletzung und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 0871/9252-0.

Veröffentlicht: 02.12.2024, 11.15 Uhr