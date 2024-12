TRAUNREUT, LKR. TRAUNSTEIN. Am frühen Sonntagmorgen am 15. Dezember 2024 kam es bei St. Georgen, im Kommunalbereich der Stadt Traunreut zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang für einen 47-jähriger Pkw-Lenker aus Traunreut.

Zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang kam es am Sonntag, 15.12.2024, in den frühen Morgenstunden gegen 05:40 Uhr auf der Kreisstraße TS42 bei St. Georgen, Kommunalbereich der Stadt Traunreut.

Nach vorläufigem Ermittlungsstand war ein 21-jähriger Pkw-Fahrer alleine mit seinem Fahrzeug von St. Georgen in Richtung Traunreut unterwegs. Im Auslauf einer Rechtskurve geriet er dabei über die Fahrbahnmitte und es kam zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw, der mit zwei Männern besetzt war.

Durch die Wucht des Aufprall wurde das entgegenkommende Fahrzeug total zerstört und stürze auf die Seite, der 47-jährige Fahrer erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Sein 46-jähriger Mitfahrer als auch der 21-Jährige wurde jeweils schwer verletzt, waren jedoch ansprechbar und mussten beide durch die Feuerwehr aus den Fahrzeugen befreit werden. Durch den Rettungsdienst wurden sie in nahe gelegen Kliniken verbracht.

An der Unfallstelle war ein Großaufgebot an Einsatzkräften: 50 dabei von den Freiwilligen Feuerwehren aus Stein/Traun und Traunreut, drei Rettungsfahrzeuge, zwei Notarztfahrzeuge sowie ein Einsatzleiter Rettungsdienst, ein Notfallmanager der Bahn, nachdem auch das neben der Kreisstraße verlaufende Bahngleis von einem der verunfallten Fahrzeuge betroffen war, ein Vertreter des THM sowie bis zu vier Streifen der Polizeien aus Traunreut, Trostberg und Traunstein. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden, die geschätzte Schadenshöhe beträgt ca. 50.000,- Euro.

Zur genauen Klärung des Unfallgeschehens wurde von der Staatsanwaltschaft Traunstein ein Sachverständiger mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt und an die Unfallstelle beordert, die unfallbeteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt.