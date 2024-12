GRÖBENZELL, LKR FÜRSTENFELDBRUCK, 14.12.2024. Aus bislang unbekannter Ursache gerieten heute (Samstag) in den frühen Morgenstunden drei Fahrzeuge in Brand, die auf einem Firmengelände in der Industriestraße abgestellt waren.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 02:30 Uhr von einem eCall, der durch eines der Fahrzeuge abgesetzt wurde, alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr Gröbenzell standen bereits drei nebeneinander geparkte Kleintransporter in Vollbrand. Das Feuer griff auch auf die Fassade des angrenzenden Gebäudes über. Den Feuerwehrkräften gelang es rasch den Brand zu löschen. An den drei Fahrzeugen entstand Totalschaden, ein daneben abgestellter Pkw wurde leicht beschädigt. Die Schadenssumme beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen