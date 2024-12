WAISCHENFELD, LKR. BAYREUTH. Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus kam eine Person ums Leben. Fünf weitere Personen wurden verletzt. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat nun die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Am Freitagabend, gegen 21:45 Uhr, brach zunächst in einer Küche in einem Mehrparteienhaus in Waischenfeld ein Feuer aus. Das Feuer ging schließlich auf den Dachstuhl über. Ein 57-jähriger und ein 85-jähriger Bewohner verletzten sich beim Versuch das Feuer unter Kontrolle zu bringen schwer. Der 85-Jährige erlag noch vor Ort den Folgen einer schweren Rauchgasvergiftung. Eine 84-jährige Bewohnerin konnte sich mit leichten Verletzungen aus dem Haus retten. Drei weitere Personen, darunter eine Angehörige der Feuerwehr, verletzten sich beim Versuch das Feuer unter Kontrolle zu bringen ebenfalls leicht. Rettungskräfte brachte die verletzten Personen in umliegende Krankenhäuser, wo sie medizinisch versorgt werden.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf knapp 200.000 Euro geschätzt. Neben der Polizei Pegnitz und der Kriminalpolizei Bayreuth war ein Großaufgebot der umliegenden Feuerwehren und des Rettungsdienstes mit vor Ort.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat vor Ort die Ermittlungen zur noch unklaren Brandursache aufgenommen.