2773 – Polizei ermittelt nach Brand

Innenstadt – Am gestrigen Donnerstag (12.12.2024) kam es gegen 10.15 Uhr zu einem Brand in einem Krankenhaus in der Frölichstraße. Die Feuerwehr löschte den Brand. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde niemand verletzt. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.

Aktuell geht die Polizei von einem technischen Defekt als Brandursache aus.

2774 – Polizei ermittelt nach Einbruch in Kellerabteil

Lechhausen – Im Zeitraum von Dienstag (19.11.2024), 18.00 Uhr, bis Donnerstag (12.12.2024), 01.00 Uhr, kam es zu Diebstählen aus zwei Kellerabteilen in der Stralsunder Straße.

Ein oder mehrere unbekannte Täter entwendeten aus den Kellerabteilen mehrere Werkzeuge. Der Beuteschaden liegt im vierstelligen Bereich, der entstandene Sachschaden wird derzeit noch geklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen einem Besonders schweren Fall des Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

2775 - Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an Auto

Hochzoll - Im Zeitraum von Sonntag (08.12.2024), 12.00 Uhr bis Donnerstag (12.12.2024), 13.45 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter in der Berchtesgadener Straße einen geparkten weißen Skoda.

Es entstand ein Sachschaden von rund 1.200 Euro.

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

2776 - Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall

Göggingen – Am Donnerstag (12.12.2024) verursachte ein 63-jähriger Autofahrer in der Gögginger Straße einen Verkehrsunfall. Verletzt wurde dabei niemand.

Gegen 18.40 Uhr übersah der 63-Jährige ein an einer roten Ampel stehendes Auto und fuhr auf dieses auf. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme ergab ein Atemalkoholtest bei dem 63-Jährigen einen Wert von über 1 Promille. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des 63-Jährigen, veranlassten eine Blutentnahme und stellten die Autoschlüssel sicher.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 63-Jährigen.

2777 – Polizei ermittelt nach Diebstahl aus Container

Göggingen - Am Donnerstag (12.12.2024) entwendete ein 50-jähriger Mann mehrere Gegenstände aus Containern in der Friedrich-Ebert-Straße.

Gegen 23.35 Uhr fiel einer Polizeistreife der Mann auf, als er Elektrogeräte und Kleidungsstücke aus Containern entwendete. Die Beamten kontrollierten den Mann, durchsuchten sowohl sein Auto, aber auch seine Wohnung. Hierbei fand die Polizeistreife noch mehr Diebesgut auf und stellte es sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Besonders schweren Falls des Diebstahls gegen den Mann.