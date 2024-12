WAIDHAUS. LKR NEUSTADT A.D.WALDNAAB. Ein Polizist in Freizeit ermöglichte am Donnerstagmorgen die Festnahme von drei Personen. Diese stehen im Verdacht zusammenwirkend in eine Diskothek eingebrochen zu sein, um Wertgegenstände zu erlangen. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hat die Ermittlungen übernommen.

Auch in seiner Freizeit sorgte ein Polizist in Freizeit für Sicherheit und bemerkte am 12. Dezember in den Morgenstunden Verdächtiges bei einer Diskothek in Waidhaus. Schnell wurde klar, dass mehrere Personen sich Zugang zu einer dortigen Diskothek verschafften, sodass Polizeikräfte zusammengezogen wurden. Bei der erfolgreichen Festnahmeaktion waren bereits zwei Personen im Inneren der Diskothek, während ein Dritter in einem Fahrzeug außerhalb wartete. Die drei Männer zwischen 23 und 33 Jahren stehen nun im Verdacht in die Diskothek eingebrochen zu sein, um Gegenstände von Wert zu entwenden. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hat zwischenzeitlich die Ermittlungen übernommen und führte die drei Personen am 13. Dezember auf Antrag der Staatsanwaltschaft Weiden i.d.OPf. einem Ermittlungsrichter beim Amtsgerichts Weiden vor. Dieser erließ für alle drei Männer einen Untersuchungshaftbefehl.