REGENSBURG. Am Donnerstag, den 12. Dezember 24, brach ein unbekannter Täter gewaltsam in ein Hallenbad in Regensburg ein. Ein Bediensteter störte den ungebetenen Gast, welcher ohne Beute in unbekannte Richtung flüchtete. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen.

Am Donnerstagmorgen gelangte ein unbekannter Täter gewaltsam durch eine Tür in ein Regensburg Hallenbad. Als dieser im Innenraum auf der Suche nach Bargeld oder wertvollen Gegenständen war, wurde er von einem Bediensteten gestört. Der unbekannte Täter entfernte sich fluchtartig vom Gebäude und konnte nicht mehr aufgegriffen werden. Durch die gewaltsame Öffnung der Tür entstand ein Sachschaden in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrags. Zu einem Entwendungsschaden kam es nicht.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich

Athletisch

Ca. 175 cm Groß

Schwarze Kapuzenjacke

Gesicht mit Schal verdeckt

Mögl. mit Fahrrad

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Spurensicherung am Tatort vorgenommen und führt die weiteren Ermittlungen. Zeugen, die am Donnerstag, den 12. Dezember gegen 05:30 Uhr im Bereich der Gabelsbergerstraße in Regensburg eine verdächtige Person passend zur oberen Beschreibung oder einen Fahrradfahrer festgestellt haben, bitten wir, sich unter der Rufnummer 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg zu melden. Jeder Hinweis kann für die Ermittlungen von großem Nutzen sein.