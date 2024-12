Zeuge beobachtet Randalierer - Schnelle Festnahme

GROSSOSTHEIM, OT RINGHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Dank der schnellen Mitteilung eines Anwohners konnte die Polizei Aschaffenburg in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen Mann festnehmen, der mehrere Autos mutwillig beschädigt hatte.

Die Mitteilung über eine Person, die in der Landwehrstraße Spiegel von Pkws abtreten würde, erreichte die Polizei kurz nach Mitternacht. Aufgrund der guten Personenbeschreibung konnte eine Streife der Aschaffenburger Polizei schnell einen 31-Jährigen antreffen und festnehmen.

Der Tatverdächtige hat dem Sachstand nach insgesamt von acht Fahrzeugen die Außenspiegel abgetreten. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Der Mann musste die Nacht in einer Gewahrsamszelle der Polizei verbringen, bevor er am Morgen entlassen werden konnte. Er muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.

Kontrolle auf A3 - Fahrer berauscht unterwegs

WEIBERSBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwochnachmittag mussten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach nach einer Kontrolle die Fahrt eines 41-Jährigen beenden.

Der Mann war mit einem Audi A4 in Fahrtrichtung Würzburg unterwegs, als ihn die Streife zu einer Überprüfung anhielt. Im Laufe der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer offensichtlich unter Einfluss von THC stand. Dazu fanden die Beamten auch noch einen Teleskopschlagstock bei dem Angehaltenen, den er nicht bei sich haben durfte.

In der Folge war die Fahrt für den 41-Jährigen beendet. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Der Schlagstock wurde sichergestellt. Die Polizei hat entsprechende Verfahren gegen den Mann eingeleitet.

Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

HÖSBACH, LKR ASCHAFFENBURG. Zwischen Dienstag, 18:00 Uhr, und Mittwoch, 05:30 Uhr, wurde eine Straßenlaterne in der Frohnradstraße bei einer Unfallflucht beschädigt. Die Polizei geht von einem Lkw als Verursacher aus.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

GROSSHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Am Mittwoch wurde in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 16:30 Uhr ein blauer BMW angefahren und beschädigt. Der Pkw stand geparkt in der Straße "Beim Trieb".

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.