EBERN, LKR. HAẞBERGE. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde hat der unterfränkische Polizeipräsident Detlev Tolle am Mittwoch den Leiter der Polizeiinspektion Ebern, Erster Polizeihauptkommissar Detlef Hauck verabschiedet, der bereits im September zur Polizeiinspektion Haßfurt gewechselt ist. Als neuen Leiter begrüßte er den Ersten Polizeihauptkommissar Jochen Belz, der seit dem 1. Dezember die Geschicke der Dienststelle leitet.

Detlef Hauck seit September neuer Dienststellenleiter in Haßfurt

Der 53 Jahre alte Polizeihauptkommissar ist nun quasi zu seinen Wurzeln zurückgekehrt, nachdem er bereits seine ersten Schritte als junger Polizeipraktikant zu Beginn der Ausbildung in der 2. Qualifizierungsebene (2. QE) bei der Inspektion in Haßfurt im Jahr 1988 gemacht hatte. Danach war er bis zum Frühjahr 1997 in verschiedenen Positionen beim Polizeipräsidium und dem BLKA in München tätig, bevor er in die Ausbildung zur 3. QE einsteigen konnte. Diese schloss er 1999 mit der Ernennung zum Polizeikommissar erfolgreich ab.

Nach einer Zwischenstation bei der Verkehrspolizei in Schweinfurt durfte er eine Ausbildung zum Hubschrauberpilot zu absolvieren und war dann in der Folge bis 2013 bei der Hubschrauberstaffel der Bayerischen Polizei im mittelfränkischen Roth im Einsatz, bevor es ihn wieder zurück nach Unterfranken zum nach Würzburg zog. Im Juni 2017 kehrte er dann erstmals wieder für gut ein Jahr zur PI Haßfurt als stellvertretender Dienststellenleiter zurück. Nochmals über eine Verwendung beim PP Unterfranken führte ihn danach sein Weg zur PI Ebern, die er ab Mai 2018 zunächst als stellvertretender und ab August 2020 als Dienststellenleiter bis zum Sommer 2024 führte, unterbrochen nur von zwei weiteren je sechsmonatigen Abordnungen zum PP Unterfranken und ins Bay. Staatsministerium des Innern.

Durch seine hier gezeigten ausgezeichneten Leistungen hatte sich der im Landkreis Haßfurt wohnende Hauptkommissar nun für die Leitung der größeren der beiden Haßberge-Inspektionen in der Kreisstadt empfohlen, welcher er seit rund drei Monaten vorsteht.

Rückblickend auf die Zeit in Ebern sagte Detlef Hauck im Rahmen Ihrer Verabschiedung:

„Ich bin sehr dankbar für die gut fünf Jahre hier, in denen ich viel gelernt habe. Vor allem hatte ich wunderbare Kolleginnen und Kollegen. Ebenso bedanke ich mich auch für die konstruktive Zusammenarbeit mit den anderen Sicherheitsbehörden.“

Jochen Belz wird neuer Inspektionsleiter

Mit Jochen Belz bekommt die Eberner Polizei erneut einen Dienststellenleiter, der selbst aus dem Kreis Haßberge und ebenfalls zu einer Dienststelle zurückkommt, bei der er schon einmal tätig war. Der 50-Jährige hatte seine Ausbildung im Jahr 1991 ebenso wie sein Vorgänger im damaligen mittleren Dienst begonnen. Nach Stationen bei der Bereitschaftspolizei in Nürnberg und Würzburg war er zunächst von 1995-2000 bei der Verkehrspolizei in Aschaffenburg-Hösbach tätig, wo er sich für den Aufstieg in die 3. QE qualifizieren konnte.

Nach seiner Ernennung zum Polizeikommissar im Jahr 2002 war er im Anschluss in den nächsten beiden Jahren bis 2004 erstmals bei der Polizei in Ebern als Dienstgruppenleiter im Einsatz. Danach führte ihn sein weiterer dienstlicher Werdegang über Verwendungen bei der damaligen PD Schweinfurt, die PI Haßfurt und das Polizeipräsidium Unterfranken im Jahr 2008 für rund sieben Jahre erneut in die Kreisstadt, wo er die Ermittlungsgruppe leitete.

Die folgenden fünf Jahre übernahm er dann erste Führungsverantwortung als stellv. Dienststellenleiter bei der PI Gerolzhofen, bevor er 2020 zur Kriminalpolizei nach Schweinfurt wechselte. Dort war er bis zu seinem Wechsel jetzt nach Ebern zuletzt als Leiter des Kommissariats 3 – Wirtschafts- und Vermögensdelikte – tätig. Aufgrund seiner hervorragenden Leistungen wurde Jochen Belz nun mit der Leitung der Polizei in Ebern betraut.

Mit Blick auf die kommende Zeit sagte er:

„Ich bedanke mich für das Vertrauen, das in mich gesetzt wurde und freue mich auf die Zusammenarbeit mit meinen neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Sicherheit der Menschen in der Region Ebern!“

Abgerundet wurde die feierliche Amtseinführung in der Alten Rathaushalle in Ebern, in deren Rahmen Polizeipräsident Tolle neben der Bedeutung der Polizeiarbeit in der Fläche, das Engagement der Beamten vor Ort und das beeindruckende Sicherheitsnetzwerk aller Behörden hervorhob, durch die musikalische Begleitung durch das Duo Philipp & Eva Arnold. Mit Verweis auf seine eigene Zeit in Ebern sagte Herr Tolle:

„Die Verbundenheit hier in der Region, der Institutionen und Behörden, die ich selbst Mitte der 90er Jahre schon als Leiter der PI Ebern erfahren durfte, ist ursächlich dafür, dass es sich hier besonders sicher leben lässt.“

Neben den genannten Hauptprotagonisten nahmen auch zahlreiche Ehrengäste, u.a. die stellv. Landrätin des Landkreises Haßberge, Frau Birgit Bayer und der Erste Bürgermeister der Stadt Ebern, Jürgen Hennemann, teil.