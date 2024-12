Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

BESSENBACH, OT STRASSBESSENBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Laufe des Dienstags sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus eingestiegen. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Die Kripo Aschaffenburg ermittelt und hofft auf Zeugen.

Dem Sachstand nach ereignete sich der Einbruch in das Haus in der Hangstraße zwischen 13:00 Uhr und 21:15 Uhr. Die Täter gelangten über die Terrassentüre gewaltsam in das Haus und flüchteten im Anschluss ohne Beute.

Die Kripo Aschaffenburg hofft auf Zeugenhinweise unter Tel. 06021/857-1733

Im Zusammenhang mit Einbrüchen gibt die unterfränkische Polizei nochmals die folgenden Verhaltenstipps:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen.

Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit nicht tagsüber – geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

Weitere fachmännische Beratung erhält man nach Terminvereinbarung auch jederzeit bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in

Würzburg unter Tel. 0931/457-1830

unter Tel. 06021/857-1830 Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1835

Wer sich im Internet zum Thema Einbruchschutz informieren will, erhält unter nachfolgenden Links wertvolle Tipps:

www.k-einbruch.de

www.polizei-beratung.de

Unfallflucht von Anfang Dezember geklärt - Verursacher ohne Führerschein unterwegs - Unfallhergang nach wie vor unklar

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Nachdem der zunächst unbekannte Fahrer eines Transporters im Stadtgebiet eine Fußgängerin touchiert hatte, brachte er die verletzte Frau ins Krankenhaus. Die Personalien, die er ihr ausgehändigt hatte, waren jedoch falsch. Der Unfallverursacher konnte zwischenzeitlich ermittelt werden. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Unfall am 2. Dezember

Der Verkehrsunfall ereignete sich nach derzeitigen Erkenntnissen am 02. Dezember, gegen 11:30 Uhr, in der Elisenstraße auf Höhe der Hausnummer 33. Aus ungeklärter Ursache erfasst der Fahrer des Transporters eine 68-jährige Fußgängerin auf dem Gehweg. Diese wurde hierdurch leicht verletzt. Der Unfallverursacher verständigte jedoch nicht die Polizei, sondern brachte die Dame selbstständig ins Krankenhaus.

Falsche Personalien angegeben - Fahrer trotzdem ermittelt

Nachdem der Mann die Frau im Klinikum abgeliefert hatte, händigte er dieser noch seine Personalien aus. Nachdem durch das Krankenhaus schließlich die Polizei verständigt wurde, stellte sich heraus, dass der Mann falsche Daten angegeben hatte.

Im Zuge der Unfallaufnahme und der anschließenden Ermittlungen konnte der Fahrer jedoch ermittelt werden. Gegen den 39-Jährigen, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, wird nun ermittelt.

Polizei hofft auf Hinweise

Der Unfallhergang und auch das, durch den 39-Jährigen verwendete Fahrzeug, sind nach wie vor unklar. Die Aschaffenburger Polizei hofft deshalb auf die Mithilfe von unbeteiligten Zeugen, die den Unfall am 02. Dezember beobachtet haben.

Zeugenhinweise werden unter 06021/857-2230 entgegengenommen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Obernburg am Main

SULZBACH A. MAIN, OT SODEN, LKR. MILTENBERG. Zwischen Donnerstag und Sonntag wurde in der Sodentalstraße ein geparkter Seat Alhambra im Bereich der Front beschädigt.

WÖRTH A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Montagabend, gegen 18:40 Uhr, verlor ein Unbekannter auf der B469 einen Spanngurt. Ein nachfolgender Pkw wurde hierdurch beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.