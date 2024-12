KELHEIM, INGOLSTADT. Im September 2024 haben Telefonbetrüger in Kelheim zugeschlagen und Bargeld und Schmuck erbeutet. Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern konnten zwischenzeitlich einen Tatverdächtigen ermitteln.

Am 26.09.2024 waren Telefonbetrüger mit der Masche „Falsche Polizeibeamte“ im Bereich Kelheim erfolgreich. Eine Seniorin aus Kelheimwinzer übergab eine fünfstellige Bargeldsumme und Schmuck an einen bislang unbekannten Mann. Die Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Regensburg zwischenzeitlich einen Tatverdächtigen ermittelt. Der 32-jährige Mann mit Wohnsitz in Ingolstadt steht im Verdacht, als „Abholer“ das Bargeld und den Schmuck entgegen genommen zu haben.

Am Dienstag (10.12.2024) haben Ermittler die von der Staatsanwaltschaft Regensburg beantragten Beschlüsse vollzogen. Dabei durchsuchten sie die Wohnung sowie die mutmaßliche Aufenthaltsadresse des 32-Jährigen in Ingolstadt, wobei sie neben einem Mobiltelefon auch Schmuck sicherstellen konnten. Außerdem vollstreckten sie einen Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs. Der 32-Jährige wurde am Dienstag nach der Vorführung beim zuständigen Amtsgericht in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

