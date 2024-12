FÜSSEN. Ein Droh-Schriftzug in der Johann-Jakob-Herkomer-Schule löste heute einen Polizeieinsatz aus. Es bestand keine Gefahr, der Unterricht fällt nachmittags aus. Morgen geht der Schulbetrieb regulär weiter.

Am heutigen Vormittag wurde in der Johann-Jakob-Herkomer-Schule in Füssen im Bereich einer Toilette ein verdächtiger Droh-Schriftzug festgestellt. Gegen 10:00 Uhr alarmierte die Schulleitung daraufhin umgehend die Polizei. Die Polizeiinspektion Füssen sowie Einsatzkräfte der Zentralen Einsatzdienste aus Kempten sind aktuell vor Ort und nahmen die Ermittlungen auf. In enger Abstimmung mit der Schulleitung werden Überprüfungs- und Ermittlungsmaßnahmen durchgeführt.

Die bisherigen Ergebnisse zeigen keine Anhaltspunkte für eine tatsächliche Bedrohung. Zu keinem Zeitpunkt bestand Gefahr für Schülerinnen, Schüler, Lehrkräfte oder Passanten.

Aufgrund des Vorfalls hat die Schulleitung entschieden, den Nachmittagsunterricht für alle Jahrgangsstufen heute entfallen zu lassen. Der reguläre Schulbetrieb wird morgen planmäßig fortgesetzt. Die Eltern wurden über das schulinterne Elternportal über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Die Polizei ermittelt weiterhin, um die Herkunft des Schriftzugs und die verantwortliche Person zu identifizieren.

