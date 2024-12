AMBERG. In der Nacht vom 27. Auf den 28. August kam es auf dem Katharinenfriedhof in Amberg zu einem Diebstahl einer Vielzahl an sakraler Gegenständen und Grabschmuck. Durch die intensive Ermittlungsarbeit der Kriminalpolizeiinspektion Amberg konnten nun drei Tatverdächtige identifiziert werden.

Die drei zunächst unbekannten Tatverdächtigen entwendeten in der Tatnacht im August verschiedenen Grabschmuck, wie beispielsweise Grablichter, Schaden und sakrale Figuren von rund 125 Gräbern auf dem Katharinenfriedhof und verursachten damit einen Sach- bzw. Beuteschaden im sechsstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungsarbeit bereits kurz nach dem Bekanntwerden der Tat aufgenommen und kann nun erste Erfolge verzeichnen. Durch die umfangreichen Spurensicherungsmaßnahmen und deren akribische Auswertung, sowie weiterer polizeilicher Maßnahmen, gelang es den Ermittlern drei Tatverdächtige zu ermitteln.

Es handelt sich hierbei um drei rumänische Staatsangehörige im Alter von 21, 36 und 42 Jahren. Der 36-jährige Tatverdächtige befindet sich derzeit bereits aufgrund eines Haftbefehls bezüglich eines weiteren Deliktes in einer bayerischen Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Amberg, sowie die polizeilichen Maßnahmen zur Ergreifung der beiden noch flüchtigen Tatverdächtigen, laufen weiterhin auf Hochtouren.