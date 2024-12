LUPBURG. LKR. NEUMARKT I.D.OPF. Bei einer Fahrzeugkontrolle der Verkehrspolizeiinspektion Regensburg konnten die Beamten Falschgeld im vierstelligen Bereich sicherstellen. Die weiteren Ermittlungen hat nun die Kriminalpolizeiinspektion Regenburg übernommen.

Am Dienstag, 3. Dezember, unterzogen Fahndungsbeamte der Verkehrspolizeiinspektion Regensburg auf der BAB 3 bei Lupburg einen Pkw mit serbischer Zulassung einer Kontrolle. Bei der Überprüfung des 39-jährigen Fahrzeugführers konnten die Beamten eine niedrige vierstellige Summe an vermeintlichen Bargeld in dessen Besitz feststellen. Die Polizeibeamten stellten das Falschgeld, zusammen mit zwei Mobiltelefonen, sicher.

Der 39-Jährige wurde am darauffolgenden Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Nürnberg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, woraufhin der Mann in eine bayerische Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren aufgrund der Geldfälschung, das durch die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg geführt wird.

Mit diesen drei Schritten können Sie die Echtheitsmerkmale von Geldscheinen überprüfen:

1. Fühlen: Griffigkeit und Festigkeit des Papiers, fühlbare Elemente auf Vorderseite (Druckbild als Relief, Schriftzug „BCE ECB …“, Schraffuren am Rand)

2. Sehen: Wasserzeichen als Schattenbild, Porträt-Hologramm (bei der 2. Euro-Serie ab 20-Euro-Note mit transparentem Fenster), Sicherheitsfaden

3. Kippen: Wertzahl und Euro-Symbol (€) sowie regenbogenfarbige Veränderung auf dem Hologrammstreifen (2. Euro-Serie: zusätzlich Porträt der Europa und Hauptmotiv), Farbwechsel bei Smaragdzahl (auf Vorderseite der 2. Euro-Serie sowie Rückseite der 1. Euro-Serie ab 50-Euro-Note), Glanzstreifen (Rückseite)

Mehr Informationen zu Falschgeld erhalten Sie unter den beiden folgenden Links:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falschgeld/

https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/bargeld/falschgeld/falschgeld-599568