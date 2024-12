1940. Ermittlungen wegen einer Stichverletzung – Westpark

Am Samstag, 07.12.2024, gegen 13:45 Uhr, wurde im Bereich des Grünstreifens auf Höhe des Anwesens Hansastraße 86 (Bereich Bushaltestelle Linie 62 – Hansapark) eine verletzte Person durch eine Passantin aufgefunden. Nach Verständigung des Notrufes kamen entsprechend Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Polizei vor Ort.

Bei dem Verletzten handelte es sich um einen 34-jährigen Deutschen, der nach eigenen Angaben ohne festen Wohnsitz ist. Es konnte festgestellt werden, dass er eine Stichverletzung im Brustbereich hatte. Daraufhin wurde er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Bei einer Befragung seiner Person gab er an, dass ihm die Verletzung von einer unbekannten Person beigebracht wurde, als er selbst gerade auf einer Parkbank am nahegelegenen Spielplatz gelegen war. Eine Beschreibung dieser Person oder irgendetwas Näheres zu den Hintergründen konnte er nicht angeben. Der 34-Jährige ist aktuell außer Lebensgefahr.

Die weiteren Ermittlungen in dieser Sache wurden daraufhin vom Kommissariat 11 übernommen.

Bekannt wurde noch, dass der 34-Jährige vorher wohl in einem Bus der Linie 62 unterwegs war und gegen 13:15 Uhr an der Haltestelle Hansapark ausstieg.

Zeugenaufruf:

Wer hat Beobachtungen machen können, die zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts dienen? Insbesondere Anwohner im Bereich Hansastr. 86 (Westpark), die Auffälligkeiten hierzu gemerkt haben, wären für die weiteren polizeilichen Ermittlungen wichtig (z. B. wenn sie die Person auf der Parkbank liegen sahen). Auch falls jemand zum fraglichen Zeitpunkt (vor 13:15 Uhr) in der Buslinie 62 unterwegs war und hierbei Besonderheiten festgestellt hat.

Personen, die hierzu sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich umgehend mit dem Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0 oder auch mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1941. Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und Pkw; zwei Personen verletzt – Ludwigsvorstadt

Am Sonntag, 08.12.2024, gegen 16:55 Uhr, fuhr ein 37-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Landshut mit seinem PKW, Škoda, die Bayerstraße in stadtauswärtige Richtung. Auf dem Beifahrersitz saß eine 32-Jährige, ebenfalls mit Wohnsitz im Landkreis Landshut. Parallel dazu fuhr links vom Pkw des 37-Jährigen eine Straßenbahn in gleiche Richtung.

An der Kreuzung der Bayerstraße mit der Paul-Heyse-Straße wollte der 37-Jährige nach links in die Paul-Heyse-Straße abbiegen. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß, mit der parallel fahrenden Straßenbahn. Hierbei stieß die Straßenbahn frontal gegen die linke Fahrzeugseite des Pkw.

Die beiden Insassen des Pkw wurden leicht verletzt. Die Beifahrerin wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Insassen der Straßenbahn blieben unverletzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich gesperrt werden. Für die Dauer von ca. einer Stunde kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Münchner Verkehrspolizei.

1942. Brandfall; eine Person nachträglich verstorben – Sendling

-siehe Medieninformation vom 01.12.2024, Nr. 1907

Wie bereits berichtet, kam es am Sonntag, 01.12.2024, gegen 11:45 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus in Sendling zu einem Brand. Bei diesem Vorfall wurde ein 80-jähriger Bewohner schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Am Freitag, 06.12.2024, verstarb der über 80-Jährige im Krankenhaus aufgrund der Schwere seiner erlittenen Verletzungen.

Die Ermittlungen laufen weiterhin beim Kommissariat 13.

1943. Vollendeter Trickdiebstahl durch falsche Handwerker – Taufkirchen

Am Freitag, den 06.12.2024, gegen 14:00 Uhr, wurde eine über 80-Jährige mit Wohnsitz in München an ihrer Wohnungstür von zwei unbekannten Männern angesprochen. Die beiden Männer gaben an, Mitarbeiter der Hausverwaltung zu sein. Sie gaben an, die Wasserleitungen in der Wohnung überprüfen zu müssen. Während die über 80-Jährige abgelenkt wurde, entwendete der zweite Täter Schmuck aus der Wohnung.

Der Diebstahl wurde erst bemerkt, nachdem der Täter bereits geflüchtet war. Die Polizei wurde umgehend informiert und in der Wohnung wurden umgehend umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 65 (Trickdiebstahl) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

zwei Männer, beide ca. 40-45 Jahre alt, dunkle Kleidung (nicht erkennbar als Handwerker), weder Brille noch Bart,

Täter 1: 180 - 185cm groß, akzentfreies Deutsch

Täter 2: 160-165cm groß, gebrochenes deutsch

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Platanenstraße (Taufkirchen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn nicht bekannt ist, dass eine entsprechende Verbraucherablesung für das Wohnanwesen anberaumt ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken Nachfrage halten, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht.

Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.

1944. Einbruch in Gastronomiebetrieb – Milbertshofen

Am Sonntag, 08.12.2024, zwischen 13:50 Uhr und 18:00 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in einen Gastronomiebetrieb. Dort wurde eine Tür zu Büroräumlichkeiten gewaltsam geöffnet.

Aus den Büroräumen wurde ein Tresor mit Bargeld und mehreren Bankkarten entwendet. Der oder die Täter entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung.

Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Schopenhauerstraße, Hanselmannstraße, Riesenfeldstraße und Keferloherstraße (Milbertshofen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1945. Trickbetrug – Nymphenburg

Am Donnerstag, den 05.12.24 gegen 19:00 Uhr wurde eine über 80-Jährige mit Wohnsitz in München von einer ihr unbekannten Person angerufen, welche sich als Polizeibeamtin ausgab. Sie behauptete, eine Familienangehörige der über 80-Jährigen wäre an einen tödlichen Verkehrsunfall beteiligt gewesen. Die über 80-Jährige müsse eine Kaution in Höhe eines fünfstelligen Betrages zahlen. Im weiteren Verlauf übergab sie Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro an ihrer Wohnadresse an einen unbekannten Täter.

Am nächsten Tag bemerkte sie den Betrug und verständigte die Polizeinotruf 110.

Das Kommissariat 61 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 165 cm groß, ca. 35 Jahre alt, schlank, südeuropäisches Erscheinungsbild, trug einen Kapuzenmantel, dunkler Drei-Tage-Bart

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Elvirastraße, Blutenburgstraße, Nymphenburgerstraße, Maillingerstraße (Nymphenburg) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 61, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1946. Raubdelikt – Unterföhring

Am Sonntag, 08.12.2024, gegen 22:00 Uhr befand sich eine 20-jährige Mitarbeiterin einer Tankstelle mit Wohnsitz München an ihrem Arbeitsplatz und war mit Aufräumarbeiten beschäftigt.

Zeitgleich betrat eine unbekannte männliche Person den Verkaufsraum der Tankstelle. Der Mann forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld von der 20-Jährigen. Diese händigte ihm einen vierstelligen Betrag aus.

Als ein Kunde die Tankstelle betrat, flüchtete der unbekannte Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Kunde verständigte daraufhin die Polizei. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum erwünschten Erfolg.

Die 20-Jährige trug von dem Überfall keine sichtbaren Verletzungen davon.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 21 des Polizeipräsidiums München.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 175 cm, schmale Figur, ca. 19-25 Jahre alt, dunkle Ober- und Unterbekleidung, dunkle Schuhe, dunkle Kopfbedeckung, Maskierung, sprach Deutsch ohne Akzent

Zeugenaufruf:

Wem sind im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Münchner Straße (Unterföhring) oder in deren näheren Umgebung aufgefallen?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.