1902. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Kraftrad; eine Person verletzt – Laim

Am Sonntag, 01.12.2024, gegen 13:50 Uhr, fuhr ein 54-Jähriger mit Wohnsitz in München in einem Audi Pkw auf der Landsberger Straße in Richtung der Trappentreustraße.

Zeitgleich fuhr ein 40-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Yamaha Kraftrad auf dem benachbarten linken Fahrstreifen leicht versetzt hinter dem Audi Pkw.

Der 54-Jährige wechselte von seinem Fahrstreifen auf den des Kraftradfahrers. Dabei kam es zum seitlichen Anstoß zwischen Pkw und Kraftrad. Der 40-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen ein dort befindliches Haltestellenhäuschen.

Bei dem Unfall wurde der 40-Jährige verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 54-Jährige blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Während der Unfallaufnahme musste die Landsberger Straße ca. eine Stunde in östliche Richtung gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1903. Verkehrsunfall zwischen Polizeifahrzeug und Pkw; eine Person verletzt – Freimann

Am Sonntag, 01.12.2024, gegen 16:45 Uhr, fuhr ein 27-jähriger Polizeibeamter in einem Dienstfahrzeug unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten auf der Maria-Probst-Straße in Richtung der Heidemannstraße.

Zeitgleich fuhr ein 29-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab in einem BMW Pkw auf der Heidemannstraße in Richtung der Ingolstädter Straße.

Im Kreuzungsbereich Maria-Probst-Straße und Heidemannstraße kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Der 29-Jährige wurde dabei verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden, so dass diese nicht mehr fahrbereit waren. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1904. Verkehrsunfall eines Radfahrers; eine Person verstorben – Schwabing

Am Sonntag, 01.12.2024, gegen 19:10 Uhr, verständigten Passanten den Notruf, da sie im Bereich der Kaulbachstraße und der Gedonstraße einen verletzten Radfahrer vorgefunden hatten.

Hierbei handelte es sich um einen 79-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Starnberg, welcher von den zufällig vorbeikommenden Passanten reanimiert werden musste. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenig später verstarb.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1905. Verbotenes Kraftfahrzeugrennen endet mit Verkehrsunfall – Neubiberg

Am Sonntag, 01.12.2024, gegen 23:15 Uhr, wollte eine Polizeistreife im Bereich der Cramer-Klett-Straße in Neubiberg einen BMW Pkw einer Kontrolle unterziehen. Der Fahrer des Pkw reagierte allerdings nicht auf die Anhaltesignale der Polizeistreife, sondern setzte seine Fahrt durch das Ortsgebiet von Neubiberg fort. Dabei fuhr er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit.

Die Beamten folgten dem Pkw bis in den Landschaftspark Neubiberg. Als der Pkw-Fahrer auf die Straße „Auf der Heid“ einbiegen wollte, verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen zwei Bäume. Der Fahrer und zwei seiner Mitfahrer verließen daraufhin den Pkw und flüchteten zu Fuß. Die Beifahrerin konnte von den Polizeibeamten vor Ort angetroffen werden. Hierbei handelt es sich um eine 21-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Ergreifung der Flüchtenden.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der Pkw nicht zugelassen war und die angebrachten Kennzeichen nicht zum Fahrzeug gehörten.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen unter anderem wegen des verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Verkehrsunfallflucht sowie Urkundenfälschung aufgenommen.

Am Fahrzeug und an den Bäumen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

1906. Größerer Polizeieinsatz aufgrund unklarer Bedrohungssituation – Fürstenried

Am Sonntag, 01.12.2024, gegen 04:20 Uhr, kam es zunächst zu einem verbalen Streit zwischen einer 25-Jährigen mit Wohnsitz in München und einem 32-Jährigen, ebenfalls mit Wohnsitz in München. Beide befanden sich in der Wohnung der 25-Jährigen.

Die 25-Jährige bat im weiteren Verlauf ihren Nachbarn um Hilfe und begab sich wieder in ihre Wohnung. Der Nachbar verständigte daraufhin die Polizei.

Aufgrund einer vermeintlichen Bedrohungssituation wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Örtlichkeit geschickt. Vor Ort bestätigte sich die Bedrohungssituation nicht.

1907. Brandfall – Sendling

Am Sonntag, 01.12.2024, gegen 11:45 Uhr, stellte eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in Sendling den Alarm eines Rauchmelders in einer Wohnung fest. Daraufhin setzte sie einen Notruf ab.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei wurde ein über 80-Jähriger bereits von Nachbarn außerhalb seiner betroffenen Wohnung betreut. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten die Kleidung und der Rollator des über 80-Jährigen in Brand. Hierbei zog er sich schwere Verbrennungen zu.

Der schwer verletzte Senior wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand kein Sachschaden in der Wohnung.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1908. Einbruch – Bogenhausen

Am Sonntag, 01.12.2024, gegen 18.50 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam über die Terrassentür Zugang zu einer Erdgeschosswohnung.

Anschließend durchsuchte er sämtliche Zimmer nach möglicher Tatbeute. Als der Täter über die interne Wendeltreppe in das Kellergeschoss gehen wollte, wurde er von der Wohnungsinhaberin, welche sich im Keller befand, bemerkt. Als diese akustisch auf sich aufmerksam machte, flüchtete der Täter über den Garten in unbekannte Richtung. Er entwendete dabei Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro.

Die Wohnungsinhaberin verständigte direkt den Polizeinotruf 110. Eine sofort eingeleitete Fahndung brachte keine neuen Hinweise auf den Täter.

In der Wohnung wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Donaustraße, Böhmerwaldstraße, Delpstraße und Ebersberger Straße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1909. Einbruch – Berg am Laim

Am Freitag, 29.11.2024, in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 23:00 Uhr, verschaffte sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam über die Terrassentür Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus.

Die Wohnung wurde anschließend nach Tatbeute durchsucht. Die Täter entwendeten Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Nachdem die Wohnungsinhaberin den Einbruch bemerkte, verständigte sie umgehend den Polizeinotruf 110. Durch die Münchner Kriminalpolizei wurde eine umfangreiche Spurensicherung durchgeführt.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der St.-Veit-Straße, Hansjakobstraße und Ringbergstraße (Berg am Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.