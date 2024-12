REGENSBURG. Im November konnte ein aufmerksamer Taxifahrer einen Betrugsversuch aufdecken und bewahrte dadurch eine Regensburgerin vor einem erheblichen finanziellen Schaden. Für sein Einschreiten erhielt er nun ein Dankschreiben des Oberpfälzer Polizeipräsidenten Thomas Schöniger.

Am 7. November erhielt der Regensburger Taxifahrer Hakan Demir über seinen Vorgesetzten den Auftrag ein Paket in Regensburg abzuholen und nach Österreich zu transportieren. Nachdem er das Paket von einer älteren Dame abholte, wurde er durch den Auftraggeber während der Fahrt mehrfach telefonisch kontaktiert, was ihm seltsam vorkam. Herr Demir bewies das richtige Gespür und entschied sich, in Absprache mit seinem Vorgesetzten, dazu, das Paket nicht nach Österreich, sondern zur nächsten Polizeidienststelle nach Straubing zu bringen.

Dort stellte sich heraus, dass das Paket mehrere Goldmünzen enthielt und es sich bei den Auftraggebern um sogenannte Callcenter-Betrüger handelte. In Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg konnte die eigentliche Besitzerin der Münzen in Regensburg ermittelt und der Betrugsversuch aufgeklärt werden.

Ohne das aufmerksame Handeln von Herrn Demir, wäre den bisher noch unbekannten Tätern der Betrug vermutlich geglückt. Herr Demir schätzte die Situation jedoch vollkommen richtig ein und konnte die Seniorin so vor einem erheblichen finanziellen Schaden bewahren.

Für sein Engagement dankte der Leiter der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg, Leitender Kriminaldirektor Robert Fuchs, Herrn Demir am Mittwoch, 4. Dezember, persönlich. Mit der Aushändigung eines Dankschreiben des Polizeipräsidenten Thomas Schöniger, sowie einer Geldzuwendung wurde Herr Demir für sein aufmerksames Handeln belohnt.