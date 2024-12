NÜRNBERG. (1249) Am Sonntagmorgen (08.12.2024) attackierte in der Nürnberger Südstadt ein Mann einen Mitbewohner im Schlaf mit einem Topf und verletzte ihn schwer. Der 29-jährige Tatverdächtige konnte vor Ort festgenommen werden.



Gegen 07:30 Uhr schlief ein 61-jähriger Mann in einer Obdachlosenunterkunft in der Nürnberger Südstadt in seinem Bett. Ein 29-jähriger Mitbewohner nährte sich hier dem Schlafenden und schlug diesem offenbar mehrfach mit einem Topf auf den Kopf.

Weitere Bewohner verständigten die Polizei, welche den 29-jährigen Tatverdächtigen noch vor Ort festnehmen konnte. Der 61-Jährige musste mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen, Verletzungen in ein Krankenhaus gefahren werden.

Der 29-jährige Tatverdächtige befand sich offenbar in einem derart psychisch auffälligen Zustand, dass er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth in die Obhut einer Fachklinik übergeben werden musste.

Zudem muss er sich wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung strafrechtlich verantworten.



Erstellt durch: Michael Petzold / mc