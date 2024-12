HÖCHSTADT AN DER AISCH. (1247) Unbekannte brachen zwischen Freitag (06.12.2024) und Sonntag (08.12.2024) in ein Wohnhaus in Röttenbach (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Die unbekannten Personen verschafften sich mutmaßlich über die Kellertür gewaltsam Zugang zu einem Anwesen in der Ringstraße. Anschließend entwendeten sie einen etwa 200 kg schweren Tresor aus den Wohnräumen. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Zudem verursachten die Einbrecher Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Die Kriminalpolizei Erlangen hat die weitere Sachbearbeitung übernommen. Aufgrund des hohen Gewichts des Tresors gehen die Ermittler davon aus, dass mehrere Personen diesen aus dem Haus getragen und anschließend mit einem Fahrzeug abtransportiert haben. Die Beamten bitten Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter der Rufnummer 0911 2112 – 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Christian Seiler / mc