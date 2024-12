NÜRNBERG. (1244) Am Sonntagnachmittag (08.12.2024) fand anlässlich der Entwicklungen im Nahen Osten eine Versammlung in der Nürnberger Innenstadt statt. In der Spitze nahmen rund 2500 Personen teil.



Die bei der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte angezeigte Versammlung „Für eine Zeitenwende in Syrien“ begann um 14:30 Uhr mit mehreren Hundert Teilnehmern auf dem Kornmarkt. Im weiteren Verlauf kamen weitere Personen hinzu, sodass sich in der Spitze rund 2500 Versammlungsteilnehmer auf dem Kornmarkt befanden.

In der Folge sperrte die Verkehrspolizei Nürnberg mehrere vom Frauentorgraben in Richtung Innenstadt führende Nebenstraßen sowie die Fahrbahn um den Kornmarkt für den Fahrverkehr. In diesem Zusammenhang kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen, insbesondere im Bereich des Frauentorgrabens.

Gegen 16:30 Uhr beendete die Versammlungsleitung die Versammlung, welche insgesamt störungsfrei verlief. Neben Beamten der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte waren auch Einsatzkräfte der Verkehrspolizei sowie des USK Mittelfranken und des Einsatzzuges Ansbach im Einsatz.



Erstellt durch: Christian Seiler