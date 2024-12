1937. Verkehrsunfall; eine Person verletzt - Ramersdorf

Am Freitag, 06.12.2024, gegen 19:15 Uhr, fuhr ein 78-Jähriger, mit Wohnsitz im Landkreis München, mit einem Pkw Mercedes die Staudinger Straße in Richtung Quiddestraße. An der Kreuzung zur Quiddestraße wollte er in diese nach rechts abbiegen.

Zeitgleich überquerte eine 87-Jährige, mit Wohnsitz in München, als Fußgängerin die Quiddestraße auf der Fußgängerfurt ebenfalls von der Staudinger Straße kommend in Richtung der Plettstraße.

Beim Abbiegen kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw des 78-Jährigen und der 87-jährigen Fußgängerin.

Die 87-Jährige wurde durch den Zusammenstoß verletzt und anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Die Quiddestraße musste für die Unfallaufnahme ca. eine halbe Stunde in westliche Richtung gesperrt werden. Hierdurch kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1938. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Kleinkraftrad; eine Person verletzt - Moosach

Am Samstag, 07.12.2024, gegen 20:30 Uhr, fuhr ein 47-Jähriger mit Wohnsitz in München mit seinem Pkw BMW die Pelkovenstraße in Richtung der Riesstraße. Er beabsichtigte nach links in die Feldmochinger Straße abzubiegen.

Zur gleichen Zeit befuhr ein 36-Jähriger mit Wohnsitz in München mit seinem Kleinraftrad ebenfalls die Pelkovenstraße in Richtung der Dachauer Straße. An der Kreuzung zur Feldmochinger Straße wollte er diese in gerader Richtung überqueren.

Als der 47-Jährige mit seinem Pkw links abbog und in den Kreuzungsbereich einfuhr, kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem entgegenkommenden Kleinraftrad.

Der 36-Jährige kam daraufhin zu Sturz und musste anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Das Kleinkraftrad wurde leicht beschädigt. Der Pkw blieb unbeschädigt.

Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei führt die weiteren Ermittlungen.

1939. Einbruch in Wohnung – Berg am Laim

Am Samstag, 07.12.2024, zwischen 14:30 und 20:30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter über die Terrasse gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung.

Im Inneren wurden die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht, dabei wurden Schmuck und weitere Wertgegenstände im Wert von mehreren Zehntausend Euro entwendet.

Anschließend entfernten sich der oder die unbekannten Täter vermutlich wieder auf dem Betretungsweg unerkannt vom Tatort.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Hansjakobstraße, St.-Veit-Str. und Truderinger Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.