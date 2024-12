NÜRNBERG. (1238) In der Nacht zum Freitag (06.12.2024) brach in einem Mehrfamilienhaus in Nürnberg-Almoshof aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand aus. Mehrere Personen zogen sich hierbei Verletzungen zu.



Gegen 01:00 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle (ILS) die Mitteilung über einen Brand in der Almoshofer Hauptstraße ein. Als alarmierte Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr vor Ort eintrafen, war Rauchentwicklung im Bereich des Obergeschosses wahrnehmbar. Die Hausbewohner hatten sich bereits selbstständig aus dem Anwesen begeben.

Den Kameraden der Feuerwehr Nürnberg und der Freiwilligen Feuerwehr Almoshof gelang es, den Brand zügig zu löschen. Vier Hausbewohner wurden aufgrund des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung und teilweise aufgrund leichter Verbrennungen in einem Krankenhaus medizinisch versorgt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat inzwischen die weitere Sachbearbeitung übernommen. Die genaue Feststellung der Brandursache ist nun zentraler Gegenstand der weiteren Ermittlungen.



Erstellt durch: Christian Seiler