Niederbayern, Osterhofen: Verkehrsunfall mit drei teils schwer verletzten Personen - Staatsstraße drei Stunden voll gesperrt

Am Freitagabend ereignete sich auf der Staatsstraße 2115 ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkws. Der 23-jährige Unfallverursacher aus dem Landkreis Deggendorf befuhr mit seinem Pkw eben genannte Staatsstraße in Fahrtrichtung Winzer und geriet kurz vor der Donau-Wald-Brücke aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er frontal mit dem entgegenkommenden Pkw eines 20-jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw des Unfallverursachers zunächst gegen die Leitplanke geschleudert und touchierte sodann den Pkw einer 24-jährigen Landkreisbewohnerin, welche ebenfalls in Fahrtrichtung Winzer unterwegs war.

Durch den Verkehrsunfall wurde der Unfallverursacher schwer, die zwei weiteren Unfallbeteiligten leicht verletzt. Alle Personen wurden zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Die Staatsstraße 2115 musste für die Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme für drei Stunden voll gesperrt werden.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Plattling, Tel. 09931/916421