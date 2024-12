REGENSBURG. Betrüger gaben sich am Mittwoch, den 04. Dezember, als falsche Polizeibeamte aus und versuchten von einer älteren Dame Wertsachen zu erbeuten. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen.

Mit einem mehrstündigen Telefonat versuchten Betrüger am Mittwoch von einer älteren Frau Geld und Wertsachen zu erbeuten. Als Polizeibeamter ausgegeben, gaben die Betrüger an, dass nach Einbrüchen in der Umgebung Personen festgenommen werden konnten und nun Hinweisen auf einen bevorstehenden Einbruch bei der Dame nachgegangen werde. Weiter wurden angebliche Sicherheitsüberprüfungen durch die Anrufer durchgeführt. Diese angeblichen Überprüfungen waren getarnte Fragen, um die Anwesenheit weiterer Personen und das Vorhandensein von Wertsachen zu erfahren. Da selbst nach mehreren Stunden Gespräch keine Übergabe entstand, kommt die Frau mit dem Schrecken davon.

Die Polizei weist abermals eindringlich daraufhin: