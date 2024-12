KULMBACH. Die Kriminalpolizei Bayreuth führte am Dienstagmorgen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Bayreuth Durchsuchungsmaßnahmen in einer Wohnung in der Kulmbacher Innenstadt durch.

Diese Durchsuchungen standen im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge soll es Mitte Oktober zwischen den 14- und 15-jährigen syrischen Tatverdächtigen und einer damals 13-Jährigen zu sexuellen Handlungen in der Wohnung eines der Tatverdächtigen gekommen sein.

Der genaue Hergang und die Hintergründe der Tat sind derzeit Gegenstand umfangreicher Ermittlungen der Kriminalpolizei Bayreuth.