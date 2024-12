REGENSBURG. Am frühen Dienstagabend griff ein zunächst unbekannter Täter in einem Wettbüro in Regensburg einen Mann unvermittelt körperlich an. Der Tatverdächtige verletzte dabei zwei Personen mit einem Messer Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen.

Am Dienstag, 3. Dezember, wurde der Polizei gegen 17:20 Uhr ein körperlicher Übergriff in einem Wettbüro im Regensburger Osten mitgeteilt. Ein zunächst noch unbekannter Täter betrat zuvor das Wettbüro und griff einen 27-Jährigen mit einem Messer unvermittelt an. Der Mann wurde im Halsbereich mittelschwer verletzt. Ein 25-Jähriger eilte dem 27-Jährigen zu Hilfe und wurde durch den mutmaßlichen Täter ebenfalls leicht verletzt. Nachdem weitere Besucher des Wettbüros einschritten, flüchtete der Angreifer von der Örtlichkeit.

Nach dem mutmaßlichen Täter wurden durch die Polizeiinspektion Regensburg Süd mit Unterstützung der umliegenden Dienststellen umgehend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Im Zuge dessen konnte wenige Stunden nach der Tat ein 28-jähriger, äthiopischer Staatsangehöriger durch Beamte der Polizeiinspektion Regenburg Süd in der Regensburger Innenstadt vorläufig festgenommen werden.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die weiteren Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts übernommen und führt derzeit Spurensicherungsmaßnahmen an der Tatörtlichkeit durch.

Der 28-jährige Tatverdächtige wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg im Laufe des Mittwoch, 4. Dezember, einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Regensburg vorgeführt, welcher über den Erlass eines Haftbefehls entscheidet.