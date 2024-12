OCHSENFURT, LKR. WÜRZBURG / KARLSTADT, LKR. MAIN-SPESSART. In gleich zwei Fällen hatten es Diebe auf die in Umkleideschränken liegenden Autoschlüssel von Mitarbeitern zweier Pflegeeinrichtungen abgesehen. In Ochsenfurt entwendete die Täter im Anschluss einen BMW X 1.



In der Zeit von Dienstag auf Mittwoch drangen die Unbekannten in die Umkleideräume der Mitarbeiter eines Krankenhauses und einer Pflegeeinrichtung ein und brachen die Schränke auf. In zwei Fällen nahmen die Täter Autoschlüssel mit und fuhren in Ochsenfurt mit dem schwarzen BMW X 1, mit dem amtlichen Kennzeichen WÜ-X 597 eines Arztes weg. In Karlstadt fehlte lediglich der Autoschlüssel, dass Auto blieb jedoch auf dem Parkplatz stehen.



Im Ochsenfurter Krankenhaus in der Straße Am Greinberg brachen die Täter von Montag 20:30 Uhr bis Dienstag 06:40 Uhr in vier Umkleideräumen insgesamt elf Schränke auf. Im Pflegeheim in der Karlstadter Rudolph-Glauber-Straße wurden am Dienstag zwischen 06:00 Uhr und 13:15 Uhr sieben Schränke in der Damenumkleide gewaltsam geöffnet.



Die Polizeiinspektionen Ochsenfurt und Karlstadt suchen nach Zeugen, die im Umfeld der Einrichtungen und insbesondere in den Mitarbeiterbereichen verdächtige Personen beobachtet haben. Von großer Wichtigkeit ist auch der Verbleib des gestohlenen BMW X 1.

Hinweise nimmt die Ochsenfurter Polizei unter Tel. 09331/8741-0 und die Polizei Karlstadt unter Tel. 09353/9741-0 entgegen.