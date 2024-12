BAMBERG. Ein Unbekannter drang im Laufe des vergangenen Wochenendes in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Adam-Senger-Straße ein. Der Täter stahl Bargeld in erheblicher Höhe und verursachte Sachschaden. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich der Einbrecher im Zeitraum von Samstag, 30. November, 21 Uhr, bis Sonntag, 1. Dezember, 14.30 Uhr, über die Wohnungstür gewaltsam Zugang. Der Unbekannte durchsuchte die Räume und entkam mit Bargeld im Wert einer mittleren fünfstelligen Eurosumme. Zudem richtete er Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro an.

Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Adam-Senger-Straße beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-491 zu melden.