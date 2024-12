1920. Diebstahl aus Ladengeschäft; ein Tatverdächtiger festgenommen – Maxvorstadt

Am Montag, 02.12.2024, gegen 21:00 Uhr, informierte ein Mitarbeiter eines Geschäfts den Polizeinotruf 110, da gerade mehrere Einbruchsalarme ausgelöst wurden. Sofort entsandte Streifen der Münchner Polizei fanden zunächst keine Einbruchsspuren am Gebäude. Bei Überprüfung der Räumlichkeiten durch die Polizei konnte ein Tatverdächtiger im Inneren in einem Aufenthaltsraum angetroffen werden.

Der angetroffene 21-Jährige mit ungarischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland konsumierte dort aus dem Geschäft entwendete Lebensmittel. Bei dem Tatverdächtigen konnte weiteres Diebesgut (Weihnachtsprodukte) aufgefunden werden.

Er wurde vorläufig festgenommen, wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls und Hausfriedensbruch angezeigt und der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Nach erfolgter Vorführung am Dienstag, 03.12.2024, wurde der 21-Jährige wieder entlassen.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1921. Verkehrsunfall; eine Person verletzt – Schwabing-Freimann

Am Montag, 02.12.2024, gegen 18:55 Uhr, fuhr ein 60-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem E-Scooter auf dem Radweg der Leopoldstraße stadtauswärts. Auf Höhe des Schwabinger Tors kam der 60-Jährige aus bislang unbekannten Gründen zu Sturz.

Bei dem Unfall wurde der 60-Jährige verletzt. Ein unbeteiligter Passant rief den Notruf. Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurden sowohl alkohol- als auch drogentypische Auffälligkeiten bei dem 60-Jährigen festgestellt. Daher wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Beim Abgleich der Individualnummer des E-Scooters mit dem Fahndungsdatenbestand der Polizei konnte eine Ausschreibung festgestellt werden. Der E-Scooter wurde bereits am 15.05.2024, zwischen 08:15 Uhr und 08:55 Uhr, am Truderinger Bahnhof entwendet. Der E-Scooter wurde daher beschlagnahmt.

Der 60-Jährige wurde wegen des Diebstahls und der Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.

Die Münchner Verkehrspolizei sowie das Kommissariat 54 haben die weiteren Ermittlungen übernommen.

1922. Wohnungseinbruch – Pasing

Am Dienstag, 03.12.2024, im Zeitraum zwischen 07:30 Uhr und 21:30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in Pasing.

Anschließend durchsuchten die Täter die Wohnung nach Diebesgut und entwendeten Bargeld sowie Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Anschießend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Haberlandstraße, Hieronymusstraße, Varnhagenstraße und Volmstraße (Pasing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1923. Einbruchsdiebstahl geklärt – Altstadt

Am Dienstag, 22.10.2024, gegen 00:50 Uhr, drang ein zu diesem Zeitpunkt noch unbekannter Täter über das Oberlicht in einen Laden für körpernahe Dienstleistungen ein. Dort entwendete er Bargeld und diverse Maschinen. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute über den Betretungsweg.

Die Tat konnte von einer installierten Überwachungskamera aufgezeichnet werden. Die Überwachungsaufnahmen wurden an die Polizeiinspektionen des Polizeipräsidiums München zur Fahndung weitergeleitet.

Am Dienstag, 03.12.2024, kurz nach Mitternacht, wurde durch zivile Polizeibeamte der Polizeiinspektion 11 (Altstadt) ein 38-jähriger mit tunesischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland im Treppenhaus einer Tiefgarage angetroffen. Bei dem 38-Jährigen handelt es sich offensichtlich um die Person, welche auf den Überwachungsaufnahmen aus dem oben geschilderten Einbruch zu sehen war.

Der 38-Jährige wurde daraufhin festgenommen und der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Er wurde am Dienstag, 03.12.2024 einem Haftrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) führt weiterhin die Ermittlungen.

1924. Wohnungseinbruch – Laim

Am Dienstag, 03.12.2024, gegen 18:40 Uhr, bemerkte eine über 50-Jährige als sie wieder in ihre Wohnung zurückkehrte, dass in diese eingebrochen wurde. Sämtliche Zimmer wurden durchwühlt. Sie verständigte daraufhin den Polizeinotruf 110.

Erste Ermittlungen ergaben, dass ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 18:40 Uhr, gewaltsam über die Terrassentür in die Wohnung eingedrungen waren.

Es wurden Schmuck und hochwertige Uhren im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Im Anschluss flüchteten die Täter unerkannt vom Tatort.

Vor Ort wurden durch die Münchner Kriminalpolizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Stiftsbogen, Guardinistraße und Karl-Witthalm-Straße (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.