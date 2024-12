Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Hof

MARKTREDWITZ, LKR. WUNSIEDEL. Am Samstagabend, 30. November, fanden Kräfte des Zolls bei einer Kontrolle im Zug von Marktredwitz in Richtung Eger (CZ) Schmuck im Wert von etwa 40.000 Euro bei einem 50-Jährigen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof erließ ein Richter am Sonntag Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann.

Bei der Überprüfung des 50-jährigen tschechischen Staatsangehörigen fanden die Zollbeamten in seinem Gepäck und in seiner Unterhose insgesamt knapp 40 Weißgoldringe im Wert von rund 40.000 Euro. Da es sich dabei mutmaßlich um Diebesgut handelt, übernahm die Kriminalpolizei Hof die Ermittlungen. Die Polizisten stellten den Schmuck sicher und nahmen den 50-Jährigen vorläufig fest.

Der Tatverdächtige wurde am Sonntag, 1. Dezember, einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des Diebstahls gegen den Mann. Er sitzt seitdem in einer Justizvollzugsanstalt ein.