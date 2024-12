VIECHTACH, LKR. REGEN. Nach einem Ladendiebstahl am vergangenen Donnerstag (28.11.2024) bei einem Discounter in der Schmidstraße konnten insgesamt drei Personen nach Flucht mit einem Fahrzeug in Prackenbach gestellt werden. Nach richterlicher Vorführung befinden sie sich nun aufgrund des Verdachts des schweren Bandendiebstahls in Haft. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei haben die Ermittlungen übernommen.

Gegen 12.15 Uhr wollte eine 40-jährige Frau, die sich zunächst in Begleitung einer weiteren Frau befand, den Markt mit einer Schachtel voller Lebensmittel verlassen. An der Eingangstür wurde sie von einem aufmerksamen 31-jährigen Mann angesprochen. Daraufhin ließ sie die Schachtel fallen und rannte aus dem Markt. Der Mann verfolgte sie, bekam aber lediglich den Mantel der Frau zu greifen, den sie sich schließlich abstreifte. Sie wurde von einem VW Sharan aufgenommen, in dem sich augenscheinlich zwei weitere Personen befanden.

Durch die sofort alarmierten Streifen der Polizeiinspektion Viechtach konnte das Fahrzeug, das von einem 55-jährigen Mann gesteuerte wurde, in Prackenbach schließlich angehalten werden. Neben der 40-jährigen Frau befand sich noch eine weitere 41-jährige Frau, bei der es sich um die Begleiterin im Supermarkt handelte, im Fahrzeug. Da sich im Fahrzeug augenscheinlich weiteres Diebesgut befand, wurden die drei Personen aus Tschechien vorläufig festgenommen.

Die Ermittlungen zum Verdacht des schweren Bandendiebstahls wurden von der Staatsanwaltschaft Deggendorf und der Kriminalpolizeistation Deggendorf übernommen. Ersten Ermittlungen nach haben die entwendeten Waren im Fahrzeug, wobei es sich meist um Spirituosen und Lebensmittel handelte, einen Wert eines 4-stelligen Eurobetrages. Bei einer Vorführung am 29.11.2024 am Amtsgericht Deggendorf wurden die von der Staatsanwaltschaft Deggendorf beantragten Haftbefehle erlassen. Anschließend wurden die drei Beschuldigten in bayerische Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Veröffentlicht: 02.12.2024, 14.30 Uhr