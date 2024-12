1898. Verbotenes Kraftfahrzeugrennen mit Verkehrsunfall; zwei Personen verletzt – Isarvorstadt

Am Samstag, 30.11.2024, gegen 20:40 Uhr, fuhren ein 26-Jähriger mit einem Pkw, BMW, ein 18-Jähriger mit einem Pkw, Mercedes, sowie ein 20-Jähriger (alle mit Wohnsitz in München), ebenfalls mit einem Pkw, Mercedes, die Lindwurmstraße stadtauswärts.

An der Kreuzung zur Stielerstraße hielten sie an der roten Ampel, beschleunigten die Pkws beim Umschalten stark und fuhren mit überhöhter Geschwindigkeit auf die Kreuzung zur Schmellerstraße zu. Dort kam es zum Zusammenstoß zwischen der Front des BMW des 26-Jährigen und dem Heck des Mercedes des 20-Jährigen. Hierdurch wurde der BMW nach rechts über den Randstein abgeleitet, wonach er letztendlich auf dem Gehweg zum Stehen kam. Im weiteren Verlauf kam es zu einem weiteren Zusammenstoß zwischen dem Mercedes des 18-Jährigen und dem Mercedes des 20-Jährigen.

Bei dem Verkehrsunfall wurden die beiden Insassen des BMW, der 26-Jährige, sowie seine 23-jährige Beifahrerin (ebenfalls mit Wohnsitz in München) verletzt. Um die beiden Verletzten aus dem verunfallten Fahrzeug zu befreien, musste das Dach des Pkw durch die Feuerwehr entfernt werden. Beide wurden anschließend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden Mercedes wurden stark beschädigt. Der BMW erlitt einen Totalschaden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Die Lindwurmstraße auf Höhe der Unfallstelle wurde in beide Richtungen für eine Dauer von drei Stunden komplett gesperrt.

Die Verkehrsunfallaufnahme erfolgte durch die Münchner Verkehrspolizei. Es wird u.a. wegen des verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum Fahrverhalten der drei Pkws im Vorfeld des Unfalls machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, 81549 München, Tel.: (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1899. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Kraftrad; eine Person verletzt – Bogenhausen

Am Samstag, 30.11.2024, gegen 21:45 Uhr, fuhr ein 39-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck mit einem Pkw, Kia, die Prinzregentenstraße stadtauswärts. An der Kreuzung zur Brahmsstraße beabsichtigte er in diese nach links abzubiegen. Zeitgleich fuhr ein 24-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Erding mit einem Kraftrad, Kawasaki, die Prinzregentenstraße stadteinwärts.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Kraftrad, wodurch der 24-Jährige verletzt wurde. Er wurde anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Beide Fahrzeuge wurden beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über zehntausend Euro.

Die Verkehrsunfallaufnahme erfolgte durch die Münchner Verkehrspolizei.

1900. Widerstand und tätlicher Angriff – Altstadt

Am Samstag, 30.11.2024, gegen 21:00 Uhr, wurde auf dem Christkindlmarkt ein 33-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München aufgrund des Verdachts einer Straftat einer Kontrolle unterzogen.

Während der Kontrolle bedrohte und beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten verbal. Aufgrund seines zunehmend aggressiven Verhaltens musste er gefesselt werden. Während der Fesselung leistete er massiven Widerstand und versuchte sich dieser zu entziehen. Darüber hinaus versuchte er, einem der Polizeibeamten zwei Kopfstöße zu versetzen.

Beim Verbringen zum Dienstfahrzeug und dem weiteren Transport zu einer Dienststelle, leistete der 33-Jährige weiterhin Widerstand, indem er u.a. mit seinen Füßen versuchte einen der Polizeibeamten zu treten.

Bei der Gewahrsamsnahme spuckte er einem Polizeibeamten ins Gesicht. Letztendlich wurde der 33-Jährige in Sicherheitsgewahrsam genommen. Bei seiner Widerstandshandlung erlitt er leichte Verletzungen.

Bei dem Einsatz wurde keiner der eingesetzten Polizeibeamten verletzt.

Der 33-Jährige wurde u.a. wegen Beleidung, Widerstand und tätlichem Angriff auf Polizeibeamte und Bedrohung angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 24.

1901. Größerer Polizeieinsatz aufgrund einer Bedrohung – Hasenbergl

Am Freitag, 29.11.2024, gegen 20:00 Uhr, befand sich ein 14-Jähriger mit Wohnsitz in München mit Freunden im Bereich der Stösserstraße. Dort begegnete er einem 42-Jährigen ebenfalls mit Wohnsitz in München. Die weibliche Begleiterin des 42-Jährigen sprach den 14-Jährigen aufgrund eines zurückliegenden Streits an.

Im weiteren Verlauf schlug der 42-Jährige den 14-Jährigen ins Gesicht und riss ihn zu Boden, wo es zu weiteren Schlägen und Tritten kam. Anschließend hielt er dem 14-Jährigen ein Messer an den Hals und bedrohte ihn.

Durch eine Zeugin wurde über den Notruf 110 die Polizei verständigt. Mehrere Streifen begaben sich zur Einsatzörtlichkeit. Der 42-Jährige flüchtete daraufhin mit seiner Begleitung.

Aufgrund einer Zeugenaussage konnte die Wohnung des 42-Jährigen lokalisiert werden, wo er auch im weiteren Verlauf widerstandslos festgenommen wurde. Ein Messer konnte bei der Person nicht aufgefunden werden.

Der 14-Jährige wurde leicht verletzt und durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Gegen den 42-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung und Bedrohung ermittelt.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 25 geführt.