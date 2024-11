BRUCK IN DER OBERPFALZ. LKR. SCHWANDORF. Am Freitagabend löste ein Mann, welcher sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, einen Polizeieinsatz in Bruck in der Oberpfalz aus. Der 42-Jährige wurde in eine Fachklinik einweisen. Das Auffinden eines verdächtigen Gegenstandes bei der Durchsuchung der Wohnung des Mannes führte zur Anforderung von Spezialisten des Landeskriminalamtes. Diese konnten aber schnell Entwarnung geben.

Gegen 18:00 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass sich ein 42-jähriger Mann aus Bruck in der Oberpfalz in einem psychischen Ausnahmezustand befinden und mit Waffen im Haus hantierten soll. Daraufhin kamen mehrere Streifen sowie Spezialkräfte der Bayerischen Polizei vor Ort. Der 42-Jährige konnte von den Spezialkräften festgenommen werden. Im Rahmen der anschließenden Wohnungsdurchsuchung stellten die Beamten einen verdächtigen Gegenstand fest. Da zunächst nicht klar war, ob von dem Gegenstand eine Gefahr ausgeht, sperrten die Beamten den Bereich vorsorglich ab und verständigten Spezialkräfte des Bayerischen Landeskriminalamts. Die Fachleute konnten bei ihrem Eintreffen feststellen, dass vom aufgefundenen Gegenstand keine Gefahr ausgeht, und gaben Entwarnung.

Der 42-Jährige wurde in einer Fachklinik untergebracht und der Einsatz vor Ort konnte noch vor Mitternacht beendet werden.