BRUCK IN DER OBERPFALZ. LKR. SCHWANDORF. Am Freitagabend löste ein Mann, welcher sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, einen Polizeieinsatz in Bruck in der Oberpfalz aus. Der 42-Jährige wurde in eine Fachklinik einweisen.

Gegen 18:00 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass sich ein 42-jähriger Mann aus Bruck in der Oberpfalz in einem psychischen Ausnahmezustand befinden und mit Waffen im Haus hantierten soll. Daraufhin kamen mehrere Streifen sowie Spezialkräfte der Bayerischen Polizei vor Ort. Der 42-Jährige konnte von den Spezialkräften festgenommen werden.

Er wird nun in einer Fachklinik untergebracht. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Maßnahmen vor Ort sind derzeit noch nicht vollständig abgeschlossen.