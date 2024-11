1891. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw und einem Fahrrad; eine Person verletzt – Kirchheim

Am Mittwoch, 27.11.2024, gegen 14:30 Uhr, fuhr ein 80-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Fahrrad die Florianstraße aus Richtung Kirchheim kommend entlang. Er beabsichtigte die Kreuzung zur Oskar-von-Miller-Straße gerade aus zu überqueren.

Zur gleichen Zeit befuhr ein 56-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw, Mercedes, die Dieselstraße in entgegenkommende Richtung. Hinter dem Mercedes fuhr ein weiterer Pkw, VW.

Der 56-Jährige bog an der Kreuzung zur Oskar-von-Miller-Straße nach links ab. Dabei kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Der dahinter fahrende VW fuhr auf den Mercedes auf.

Der 80-jährige Radfahrer stürzte und wurde verletzt (u.a. Kopfverletzungen). Er trug bei dem Unfall keinen Fahrradhelm.

Eine unbeteiligte Zeugin informierte den Polizeinotruf 110. Sofort wurden Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes zur Unfallstelle geschickt.

Der 80-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der bislang unbekannte VW-Fahrer entfernte sich mit dem Pkw von der Unfallstelle ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und insbesondere zum bislang unbekannten VW und dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

Hinweis der Münchner Verkehrspolizei

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei grundsätzlich allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.

Dazu appelliert die Münchner Polizei an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, sich stets vorausschauend, umsichtig und vorsichtig im Straßenverkehr zu verhalten und gegenseitig Rücksicht, insbesondere auf die ungeschützten Verkehrsteilnehmenden, zu nehmen.

1892. Verkehrsunfall zwischen Lkw und Fahrrad; eine Person verletzt – Garching

Am Donnerstag, 28.11.2024, gegen 05:50 Uhr fuhr ein 56-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Freising mit einem Pedelec auf der Freisinger Landstraße in Richtung Garching. Hinter ihm fuhr ein 53-Jähriger mit Wohnsitz in Passau mit einem Lkw ebenfalls in gleiche Richtung.

Kurz vor der Kreuzung Ludwig-Prandtl-Straße kollidierte der Lkw mit seiner Front mit dem hinteren Reifen des Pedelecs. Aufgrund des Zusammenstoßes kam der 56-Jährige zu Sturz und wurde dabei verletzt. Er wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

An dem Pedelec entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.

1893. Raubdelikt – Ramersdorf

Am Mittwoch, 27.11.2024, gegen 23:35 Uhr befand sich ein 22-Jähriger mit Wohnsitz in München im Bereich der Bad-Schachener-Straße.

Der 22-Jährige wurde dort von mehreren bislang unbekannten Tätern angehalten. Diese forderten die Herausgabe von Geld und schlugen und traten den 22-Jährigen. Anschließend nahmen sie mehrere Gegenstände, u.a. ein Smartphone, an sich.

Die unbekannten Täter entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung.

Der 22-Jährige wurde leicht verletzt und begab sich anschließend direkt zu einer Polizeiinspektion und erstattete Anzeige.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten diverse abhanden gekommene Gegenstände wieder aufgefunden werden. Die Fahndung ergab keine weiteren Hinweise auf die unbekannten Täter.

Die weiteren Ermittlungen wurden vom Kommissariat 21 übernommen.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich, ca. 180 cm, 19-21 Jahre, schwarze, gegelte Haare, schmales Gesicht, schwarze, buschige Augenbrauchen, schlanke Statur, südeuropäisches Erscheinungsbild; schwarz gekleidet, dunkle Steppjacke

Täter 2-4: männlich, südeuropäisches Erscheinungsbild, dunkle Haare, schlanke Statur; dunkel gekleidet

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Rupertigaustraße und Bad-Schachener-Straße (Ramersdorf) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1894. Handel mit Betäubungsmittel; Festnahme eines Tatverdächtigen - Unterschleißheim

Im Rahmen von Ermittlungen des Kommissariats 82 (Rauschgifthandel) ergaben sich Hinweise auf einen unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln durch einen 37-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München. Am Mittwoch, 27.11.2024, wurde daraufhin ein Durchsuchungsbeschluss in der Wohnung des 37-Jährigen vollzogen, der sich zu diesem Zeitpunkt auch in der Wohnung befand. Im Rahmen der Durchsuchung konnten die eingesetzten Polizeibeamten größere Mengen diverser Betäubungsmittel (u.a. über 100g Kokain), drogentypische Handelsutensilien sowie Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro feststellen. Ebenso wurden mehrere Cannabispflanzen, sowie ein Aufzuchtzelt aufgefunden.

Diese Gegenstände wurden sichergestellt. Der 37-Jährige wurde vorläufig festgenommen, wegen eines illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge angezeigt und der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Ein Ermittlungsrichter erließ einen Haftbefehl.

Das Kommissariat 82 führt die weiteren Ermittlungen.

1895. Einbruch in Wohnung – Bogenhausen

Am Donnerstag, 28.11.2024, zwischen 15:00 Uhr und 19:00 Uhr, öffneten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam die Terrassentür zu einer Wohnung in Bogenhausen und betraten diese.

Der oder die unbekannten Täter entwendeten in einem Zimmer einen Tresor und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung.

In dem Tresor befanden sich u.a. Schmuck und Handtaschen.

Die weiteren Ermittlungen wurden vom Kommissariat 53 übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Grüntal, Max-Halbe-Weg, Mittlere-Isar-Straße und Mauerkircherstraße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1896. Einbruch in Wohnung – Bogenhausen

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 27.11.2024, 15:00 Uhr, und Donnerstag, 28.11.2024, 10:00 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter auf den Balkon einer Wohnung in Bogenhausen. Dort öffneten diese gewaltsam ein Fenster.

Die Wohnung wurde daraufhin durchsucht und es wurde Schmuck im Wert vor mehreren hundert Euro entwendet. Die Täter entfernten sich danach in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen wurden vom Kommissariat 53 übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Innstraße, Ebersberger Straße, Delpstraße und Böhmerwaldplatz (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1897. Straßensperrung wegen nicht-angezeigter Versammlung – Schwabing

Am Donnerstag, 28.11.2024, gegen 19:00 Uhr stellten Einsatzkräfte der Münchner Polizei ca. 250 Pkw, sowie ca. 150 Personen im Bereich der Ludwig- und Leopoldstraße fest, die sich dort im Kontext mit dem Nationalfeiertag eines südosteuropäischen Landes befanden.

Aufgrund der Verkehrsbehinderungen durch die Fahrzeuge wurden die Ludwig- und die Leopoldstraße im Bereich zwischen der Von-der-Tann-Straße und der Ungererstraße für den Straßenverkehr gesperrt.

Die Personen gingen vom Odeonsplatz zur Münchner Freiheit und wieder zurück. Dabei wurde auch vereinzelt Pyrotechnik gezündet.

Von den Einsatzkräften wurde dieser Aufzug als Versammlung bewertet. Die Versammlungsteilnehmer wurden mit Lautsprecherdurchsagen darauf hingewiesen. Ein Versammlungsleiter war nicht festzustellen. Die Personen entfernten sich später wieder.

Gegen 22:20 Uhr konnte die Leopold- und Ludwigstraße wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Mehrere Personen wurden wegen verschiedenen Ordnungswidrigkeiten angezeigt. Darunter war auch ein 34-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck, der einen pyrotechnischen Gegenstand am Siegestor zündete.

Es waren über 80 Polizeibeamte im Einsatz.