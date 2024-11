ESCHENLOHE, LKR. GARMISCH-PARTENKIRCHEN. In der Nacht auf Donnerstag, 28. November 2024, brachen Unbekannte in mehrere Gewerbebetriebe in Eschenlohe ein, richteten hohen Sachschaden an und entkamen unerkannt mit ihrer Beute. Die Kriminalpolizei Garmisch-Partenkirchen hat die Ermittlungen übernommen und dabei auch um Hinweise.

Gleich sechs Betriebe im nördlichen Gewerbebetrieb am Blauänger in Eschenlohe wurden in der Nacht von Mittwoch (27. November) auf Donnerstag (28. November) zum Ziel von Einbrechern. Dabei richteten sie einen Sachsschaden von etwa 20.000 Euro an und erbeuteten einen mittlreren fünfstelligen Bargeldbetrag.

Die Kriminalpolizei Garmisch-Partenkirchen übernahm die Ermittlungen in den sechs Fällen. Die Beamten gehen nach Spurenlage davon aus, dass es sich um mehrere Täter handelt, welche zum Abtransport derr Beute ein Fahrzeug benutzten.

Zur Klärung der Taten bittet die Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen dabei auch um Hinweise möglicher Zeugen unter der Telefonnummer (08821) 9170.