FURTH IM WALD. Am heutigen 28. November 2024 fand im Tagungszentrum der Drachenstadt der Amtswechsel der Polizeiinspektion Furth im Wald statt. Polizeipräsident Thomas Schöniger führte die Verabschiedung des bisherigen Dienststellenleiters, Herrn Polizeioberrat Sven Buhl, durch und begrüßte gleichzeitig den neuen Leiter, Herrn Polizeirat Philipp Rammrath.

Das Polizeipräsidium Oberpfalz hatte zum Amtswechsel des Dienststellenleiters der PI Furth im Wald in das Tagungszentrum geladen. In seiner Festrede skizzierte Polizeipräsident Thomas Schöniger die wichtigsten Eckpunkte der Polizeiinspektion Furth im Wald, die sich neben der Stadt Furth im Wald auch auf die beiden Märkte Eschlkam und Neukirchen beim Heiligen Blut, sowie die Gemeinde Arnschwang erstreckt.

Ins seiner Festrede betonte Schöniger die Wichtigkeit der Bürgernähe und des Vertrauens in die Polizei, die einen bedeutenden Baustein für das Sicherheitsempfinden der Bürgerinnen und Bürger im Bayerischen Wald darstellen. Er dankte in diesem Zug auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Polizeiinspektion Furth im Wald sowie der Grenzpolizeigruppe Furth im Wald und der Polizeistation Waldmünchen für ihre professionelle Arbeit.

Schöniger dankte Buhl für die erfolgreiche Leitung der Polizeiinspektion Furth im Wald und sein Engagement. Er wünschte Buhl für seine neue Aufgabe im Sachgebiet E2 -Ordnungs- und Schutzaufgaben / Verkehr – viel Erfolg und staufreie Straßen auf dem Weg nach Regensburg. Der 41-jährige stand seit Oktober 2021 an der Spitze der Polizeiinspektion Furth im Wald.

Polizeirat Philipp Rammrath wurde als neuer Leiter der Polizeiinspektion Furth im Wald in sein Amt eingeführt. Rammrath absolvierte in den vergangenen beiden Jahren erfolgreich sein Masterstudium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster / Hiltrup. Seine Karriere bei der bayerischen Polizei begann im Jahr 2012 an der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Sulzbach-Rosenberg mit dem Studium zur dritten Qualifikationsebene.

Vita POR Sven Buhl

Sven Buhl begann 2001 mit der Ausbildung im damaligen mittleren Dienst in Sulzbach-Rosenberg. Anschließend leistete er seinen Dienst bei der Bereitschaftspolizei in Dachau und der Grenzpolizeiinspektion Furth im Wald. Nach verschiedenen Stationen im Bereich Oberbayern wechselte er im Jahr 2007 in die Oberpfalz und war hier erst in Furth im Wald und anschließend von 2008 bis 2013 bei der Polizeiinspektion Cham tätig. Nach dem Aufstieg in die dritte Qualifikationsebene wurde Buhl ein halbes Jahr im Staatsministerium des Inneren eingesetzt, bevor er wieder nach Cham zurückkehrte. Aufgrund seiner guten Leistungen und seines Engagements wurde Buhl in das Personalauswahl- und -entwicklungsverfahren des Polizeipräsidiums Oberpfalz aufgenommen, wo er Führungsstationen bei der Polizeiinspektion Regensburg Süd, der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg und beim Sachgebiet E2 des Polizeipräsidiums Oberpfalz meisterte. Nach seiner Führungsbewährung bei der Polizeiinspektion Roding startete im Oktober 2019 das Studium zum Aufstieg in die vierte Qualifikationsebene an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster/Hiltrup. Dieses konnte Buhl im Oktober 2021 erfolgreich abschließen und war anschließend bis zum März 2024 Leiter der Polizeiinspektion Furth im Wald.

Der 41-jährige ist verheiratet, Vater von drei Söhnen und wohnt mit seiner Familie in Furth im Wald.

Vita PR Philipp Rammrath

Im März 2012 startete Philipp Rammrath mit dem Studium zur dritten Qualifikationsebene in Sulzbach-Rosenberg. Nach dem erfolgreichen Abschluss war Rammrath rund zwei Jahre lang bei der PI Regensburg Nord als stellvertretender Dienstgruppenleiter eingesetzt, bevor er im Jahr 2017 zum Polizeipräsidium Niederbayern wechselte. Dort war er erst bei der Polizeiinspektion Kelheim und anschließend beim Sachgebiet E2 des Präsidiums Niederbayern tätig. Auch Rammrath wurde in das Förderverfahren für den Aufstieg in die vierte Qualifikationsebene aufgenommen, wo er u.a. bei der Polizeiinspektion Straubing und der Kriminalpolizeiinspektion Landshut seinen Dienst verrichtete.

Ab November 2021 war Rammrath zur Führungsbewährung als Leiter der Zentralen Einsatzdienste Straubing eingesetzt. Nach der erfolgreichen Teilnahme am Assessmentcenter begann im Oktober 2022 sein Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster/Hiltrup, das er im September dieses Jahres absolvieren konnte.

Seit Oktober 2024 hat Rammrath nun die Leitung der Polizeiinspektion Furth im Wald übernommen.

Der 33-jährige stammt aus Oberviechtach, wohnt aber in Regensburg. In seiner Freizeit ist Rammrath sportlich aktiv beim Joggen und Kraftsport sowie als Spartenleiter Judo/Ju-Jutsu beim 1. FC Neunburg vorm Wald.