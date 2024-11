Mercedes AMG entwendet - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen Dienstag und Mittwoch wurde im Stadtgebiet ein Mercedes entwendet. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen werden bei der Kripo Aschaffenburg geführt.

Dem Sachstand nach stellte ein 59-Jähriger seinen Mercedes AMG mit den amtlichen Kennzeichen AB-TS1 am Dienstag, gegen 17:00 Uhr, in der Weißenburger Straße ab. Als er am Folgetag gegen 18:00 Uhr zurückkehrte, war das Fahrzeug nicht mehr auffindbar. Erste Überprüfungen der Aschaffenburger Polizei verliefen negativ, so dass von einem Diebstahl des Fahrzeugs ausgegangen wird. Der Zeitwert des Pkw liegt im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Die weiteren Ermittlungen werden nun durch die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernommen, die insbesondere auch auf Hinweise aus der Bevölkerung hoffen.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstag, zwischen 07:00 Uhr und 12:00 Uhr wurde in der Mainparkstraße auf einem dortigen Parkplatz ein geparkter Renault angefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

ERLENBACH A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Mittwoch, zwischen 08:00 Uhr und 13:00 Uhr, wurde vor dem Hermann-Staudinger-Gymnasium ein dort abgestelltes blau-orangefarbenes Mountainbike der Marke Cube entwendet.

ERLENBACH A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Mittwoch, gegen 17:20 Uhr, wurde auf dem Parkplatz einer Drogerie am Pfützenacker ein geparkter Audi angefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.