BAD REICHENHALL, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Am Mittwochnachmittag, 27. November 2024, griff ein bislang unbekannter Täter im Stadtgebiet von Bad Reichhall einen 66-Jährigen an und verletzte diesen. Anschließend entfernte sich der Angreifer unerkannt. Unmittelbar nach Bekanntwerden des Vorfalls wurde mit starken Kräften nach dem Tatverdächtigen gefahndet. Die Verletzungen des Opfers mussten medizinisch versorgt werden. Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein ermittelt jetzt die Kriminalpolizei Traunstein in dieser Sache und sucht nach Zeugen.

Am Mittwoch (27. November 2024), gegen 13.35 Uhr, wurde an die Integrierte Leitstelle gemeldet, dass es im Bereich der Reichenbachbachstraße in Bad Reichenhall zu einem Körperverletzungsdelikt kam. Ein unbekannter Mann griff einen 66-Jährigen auf dem Parkplatz eines Supermarktes an und verletzte diesen mit einem Gegenstand im Bereich des Oberkörpers. Im Anschluss entfernte sich der Angreifer zu Fuß in westliche Richtung. Zur Tatwaffe werden aus ermittlungstaktischen Gründen keine näheren Angaben gemacht.

Der 66-Jährige wurde auf Grund seiner Verletzungen zur ambulanten Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Er befand sich zu keiner Zeit in Lebensgefahr.

Eine sofort eingeleitete Großfahndung mit einer Vielzahl an Einsatzkräften der umliegenden Polizeidienststellen, der Bereitschaftspolizei, eines Polizeihubschrauber, und anfahrenden Spezialkräften aus München führte bisher nicht zur Ergreifung des Tatverdächtigen. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht.

Der Tatverdächtige wird als männlich, 160cm, kräftig-füllige Statur, ca. 60 Jahre, osteuropäischer Akzent, bekleidet mit grau-grünem Wintermantel und brauner Hose beschrieben.

Die ersten Maßnahmen vor Ort trafen die Einsatzkräfte der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Bad Reichenhall. Noch an der Einsatzörtlichkeit erfolgten Ermittlungen durch den Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein. Die weiteren Untersuchungen zu dem Vorfall werden von dem Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizei Traunstein, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, übernommen.

Für die weiteren Ermittlungen bittet die Kripo Traunstein auch um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat den Vorfall zum Nachteil des 66-Jähriges (Tatort: Reichenbachstraße, Bad Reichenhall, vor dem dortigen Supermarkt) beobachtet?

Wer erkennt anhand der Täterbeschreibung den dringend Tatverdächtigen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die für die weiteren Ermittlungen von Bedeutung sein könnten?

Hinweise werden an die Kriminalpolizeiinspektion Traunstein unter der Telefonnummer 0861/9873-0 oder an jede andere Polizeidienststelle erbeten.