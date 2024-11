BÖHEN. Heute Vormittag kam es zu einem größeren Einsatz für die Feuerwehren im Böhener Bereich, Landkreis Unterallgäu. Durch die starke Rauchentwicklung im Keller eines Wohnhauses wurde eine Person leicht verletzt.

In einem freistehenden Einfamilienhaus in Günzegg wurde heute am 27.11.2024, gegen 10:35 Uhr, ein Brand in einem Keller gemeldet, der mutmaßlich beim Abbau von Heizöltanks entstanden ist. Ein Löschtrupp der Feuerwehr Böhen konnte im Heizungskeller eine starke Rauchentwicklung feststellen und ablöschen. Im Einsatz waren insgesamt 75 Feuerwehrleute der Feuerwehren Böhen, Ottobeuren, Wolfertschwenden, Hopferbach und Ollazried sowie Rettungswagenbesatzungen aus Memmingen und Obergünzburg. Nach derzeitigem Kenntnisstand gerieten bei Schleifarbeiten im Zuge der Heizungsinstallation Funken in Kontakt mit Holzschnitzeln, die mit Öl versetzt waren. Der Bewohner des Hauses, der im Beisein eines Verantwortlichen der Installationsfirma die Arbeiten selbst durchführte, wurde durch eine Rauchgasinhalation leicht verletzt. Andere Personen wurden nicht verletzt. Ein Sachschaden im Kellerraum konnte bislang nicht festgestellt werden, es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für umstehende Gebäude. (PI Memmingen)

