PRESSATH, LKR. NEUSTADT A. D. WALDNAAB. Ein technischer Defekt hat am Dienstagnachmittag einen Brand in einer Werkhalle in Pressath ausgelöst. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei Weiden i. d. OPf. bearbeitet diesen Fall.

Am Dienstagnachmittag kam es gegen 16:15 Uhr zu einem Brand in einer Werkhalle eines Unternehmens in Pressath. Ursache des Feuers war nach ersten Ermittlungen ein technischer Defekt, der den Brand auslöste. Verletzt wurde hierbei niemand. Der entstandene Sachschaden wird aktuell im niedrigen achtstelligen Bereich geschätzt.

Die Kriminalpolizei Weiden i. d. OPf. hat die Ermittlungen übernommen.