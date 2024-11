NABBURG. Am 1. November 2024 übernahm für die Dauer von sechs Monaten Herr Polizeihauptkommissar Alexander Reichsthaler die Leitung der Polizeiinspektion Nabburg. Im Rahmen einer Feierstunde wurden die Amtsgeschäfte am 26. November 2024 durch Polizeipräsident Thomas Schöniger offiziell übergeben.

Die offizielle Amtseinführung fand am 26. November 2024 durch den Oberpfälzer Polizeipräsidenten Thomas Schöniger in den frisch sanierten Räumlichkeiten der Polizeiinspektion Nabburg statt. Schöniger bedankte sich bei der Ersten Polizeihauptkommissarin Frau Roidl, welche die Leitung der Dienststelle für ein halbes Jahr abgibt, für die bis dahin geleistete Arbeit und wünschte dem 29-jährigen Nachfolger alles Gute für dessen Amtszeit. Reichsthaler übernimmt die Führungsgeschicke der Dienststelle im Rahmen des Personalauswahl- und -entwicklungsverfahrens für den Aufstieg in die 4. Qualifikationsebene bis Ende April. In seiner Ansprache skizzierte Schöniger unter anderem den Aufgabenbereich der Polizeiinspektion Nabburg, der hier den ehemaligen Landkreis mit seinen elf Gemeinden und damit einer Fläche von ca. 400 Quadratkilometer sowie die Verantwortung für 34.000 Einwohnern umfasst.

Vita PHK Alexander Reichsthaler

Alexander Reichsthaler begann 2015 sein Studium zur 3. Qualifikationsebene in Sulzbach-Rosenberg. Nach seinem erfolgreichen Abschluss im Jahr 2018 verrichtete er bis in das Jahr 2021 seinen Dienst in verschiedenen Funktionen bei der Polizeiinspektion Kelheim in Niederbayern. Anschließend gelang der Wechsel zurück in die Oberpfälzer Heimat und Reichsthaler wurde fortan als stellvertretender Dienstgruppenleiter bei der PI Neutraubling eingesetzt. Aufgrund seiner Leistungen wurde er 2022 in das Personalauswahl- und -entwicklungsverfahren für den Aufstieg in die 4. Qualifikationsebene aufgenommen. Im Zuge dieses Verfahrens durchlief Reichsthaler mehrere Stationen, anfangen von der Einsatzzentrale, zwei Sachgebieten des Polizeipräsidiums Oberpfalz und der Polizeiinspektion Regensburg Süd. Zuletzt wurde Reichsthaler im Sachbereich Einsatz der KPI Weiden/OPf. eingesetzt.