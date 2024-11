NÜRNBERG. (1200) In der Nacht von Montag (25.11.2024) auf Dienstag (26.11.2024) stellten Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd im Zusammenhang mit einer Personenkontrolle rund 20 entwendete Fahrräder sicher. Die Beamten bitten die Eigentümer der Fahrräder, sich zu melden.



Ein Taxifahrer teilte gegen 02:00 Uhr mit, dass er soeben zwei Männer von der Christuskirche zur Beuthener Straße gefahren hätte. Die beiden Personen hätten zwei neuwertige Fahrräder mitgeführt, welche ebenfalls im Taxi transportiert wurden. In der Beuthener Straße liefen die Männer zu einem geparkten Fahrzeug/Transporter, weshalb der Zeuge einen Fahrraddiebstahl vermutete.

Die Beamten zogen zur weiteren Abklärung Zivilkräfte hinzu. Diese beobachteten einen der Männer, welcher mit einem Fahrrad unterwegs war und veranlassten eine Kontrolle. Im Rahmen dessen stellten die Polizisten unter einer Regenplane 15 weitere Fahrräder fest, die an einen Container gelehnt waren und die die Tatverdächtigen mutmaßlich zum Abtransport bereitgestellt hatten.

Der Container selbst war mit einem Fahrradschloss versperrt, welches die Beamten nach Anordnung durch die Staatsanwaltschaft öffneten. Im Container befanden sich weitere acht Fahrräder sowie ein E-Scooter.

Die Beamten nahmen die beiden Tatverdächtigen vorläufig fest. Es handelte sich um zwei Männer im Alter von 44 und 45 Jahre, beide haben einen festen Wohnsitz in Nürnberg.

Nach Durchführung von Vernehmungen und weiteren ermittlungsrelevanten Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen auf freien Fuß gesetzt.

Die zum überwiegenden Teil hochwertigen Fahrräder stellten die Beamten sicher. Bilder können über die Social-Media-Kanäle des Polizeipräsidiums Mittelfranken eingesehen werden. Die Eigentümer der Fahrräder werden gebeten, sich, möglichst mit Eigentumsnachweis, an die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd unter der Rufnummer 0911 9482-0 zu wenden.

Zeugen, die Angaben zu den Diebstählen machen können bzw. die in der Nacht bzw. in den Tagen/Nächten zuvor auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden ebenfalls gebeten, sich mit der Polizei unter der o.g. Rufnummer in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Janine Mendel