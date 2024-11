NITTENAU. LKR. SCHWANDORF. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 42-jährigen Mann und mehreren unbekannten Personen. In Zuge dessen wurde dem Mann der Geldbeutel und das Handy entwendet. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen übernommen.

Am Samstag, 23. November meldete ein 42-Jährige Mann, dass er von mehreren unbekannten Personen angegangen worden sei. Der Mann habe die Personengruppe zuvor in einer Lokalität in Nittenau kennengelernt. Im weiteren Verlauf des Abends kam es in der Straße „Am Burghof“ in Nittenau zu einer zunächst verbalen Streitigkeit zwischen den Unbekannten und dem 42-Jährigen. Im Rahmen der Streitigkeit wurde der Mann durch die unbekannten Täter auch körperlich angegangen. Zudem wurde sein Geldbeutel und sein Mobiltelefon entwendet. Die Täter flüchteten anschließend von der Örtlichkeit und konnten nicht mehr angetroffen werden.

Der Mann trug durch den Vorfall leichte Verletzungen davon und wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenen Klinikum verbracht.

Ein flüchtiger Unbekannter wird wie folgt beschrieben:

ca. 165 cm groß

schlank

südländisches Erscheinungsbild

Vollbart

dunkle Oberbekleidung

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder Angaben zu den flüchtigen Unbekannten machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 09621/890-0 bei der Kriminalpolizeiinspektion Amberg zu melden.