AMBERG. Am Freitagabend wurde ein Mann vor seiner Wohnung durch einen Unbekannten angesprochen und bedroht. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen übernommen.

Der 63-jährige Mann befand sich am Freitag, 22. November, auf dem Nachhauseweg, als er am Rotkreuzplatz in Amberg durch einen bisher noch unbekannten Täter angesprochen wurde. Der Unbekannte forderte vom 63-Jährigen unter Androhung von Gewalt die Herausgabe seines Geldbeutels. Dem Mann gelang es, in seine nahegelegene Wohnung zu flüchten und die Polizei zu verständigen. Der Täter flüchtete daraufhin ohne Tatbeute von der Örtlichkeit.

Die umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

männlich

18-19 Jahre alt

Bekleidung: schwarze Daunenjacke, weißes oder graues Cap und hellblaue Jeans

Tuch bis über die Nase gezogen

Sprache: akzentfreies Deutsch

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen des Vorfalls. Wer am Freitagabend in der Nähe der Rotkreuzstraße in Amberg eine Person bemerkt hat, die auf die obige Beschreibung passt, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 09621/890-0 bei der Kriminalpolizeiinspektion Amberg zu melden.