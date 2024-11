BRUCK I.D.OPF. LKR. SCHWANDORF. Ein Mann soll in Bruck i.d.OPf. mehrere Schülerinnen angesprochen, Geld verschenkt und sexuelle Anspielungen gemacht haben. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg bittet um Hinweise zu weiteren Vorfällen.

In den letzten Tagen wurde der Polizei bekannt, dass sich ein älterer Mann des Öfteren an der Bushaltestelle am Marktplatz in Bruck i.d.OPf. gegenüber Schülerinnen auffällig verhalten hatte. Er soll nach Angaben mehrerer Personen immer wieder Geld verschenkt und in Einzelfällen sexuelle Anspielungen gemacht haben. In einem Fall soll es auch zu einem kurzen Körperkontakt gekommen sein. Durch das zeitnahe Einschalten der Polizei konnte der Tatverdächtige bei der erneuten Kontaktaufnahme beobachtet und an ihn herangetreten werden. Gegen den Mann wird nun ein Strafverfahren geführt.

Der Mann aus dem Landkreis Schwandorf, der sich meist mit einem schwarzen Audi A3 der Bushaltestelle am Marktplatz näherte, wird mit glatten längeren Haaren beschrieben. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg bittet nun um Hinweise zu weiteren Fällen mit dem älteren Herrn. Schülerinnen und Schüler, zu denen der Mann in irgendeiner Form Kontakt gesucht hat, sollen das sofort an einen Lehrer oder eine Lehrerin ihres Vertrauens melden. Eltern sind ebenfalls aufgerufen, mit ihren Kindern über das Verhalten des Mannes zu sprechen und bei Bedarf die Kriminalpolizeiinspektion Amberg oder eine andere Polizeidienststelle zu kontaktieren.