ALTENMARKT AN DER ALZ, LKR. TRAUNSTEIN. Etwa 200 Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd und weiterer Polizeieinheiten waren am Samstag, 23. November 2024, in Altenmarkt an der Alz im Einsatz und führten Kontrollen durch. Anlass war die Eröffnung eines Clubheims des „Hells Angels MC Chiemsee“ in der Gemeinde.

Deutlich über 100 Personen, die mit etwa 50 Fahrzeugen anreisten, wurden von Polizeibeamten an mehreren eingerichteten Kontrollstellen in Altenmarkt und Umgebung am Samstagnachmittag und -abend kontrolliert. Bei den kontrollierten Personen handelte es sich um Gäste, die anlässlich der privaten Eröffnungsfeier eines neuen Clubheims der „Hells Angels“ nach Altenmarkt gekommen waren. Überwiegend waren die Personen der Rockerszene zuzuordnen, einige davon sind in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten.

Rund 200 Polizistinnen und Polizisten des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd und seiner nachgeordneten Dienststellen sowie Einheiten der Bereitschaftspolizei richteten ab dem Nachmittag an den Zufahrtstraßen zum eigentlichen Einsatzort in der Traunsteiner Straße in Altenmarkt Kontrollstellen ein, führten bis in den Abend hinein Personen- und Fahrzeugkontrollen durch und zeigten starke Präsenz.

Während die nicht-öffentliche Eröffnungsfeier des Clubheims bislang (Stand: Samstag, 22:10 Uhr) ohne Zwischenfälle verlief, musste bei den angesprochenen Vorkontrollen doch einige Male eingeschritten werden. Mehrere mitgeführte Messer und eine Machete wurden zur Gefahrenabwehr sichergestellt, ein verbotenes Einhandmesser ebenso, weil das Führen eine Ordnungswidrigkeit nach dem Waffengesetz erfüllt.

Der Polizeieinsatz dauert an.

Die Hells Angels und andere vergleichbare Gruppierungen stehen im südlichen Oberbayern unter intensiver Beobachtung der Polizei. Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd setzt dabei bereits seit etlichen Jahren Schwerpunkte sowohl im Bereich der Informationssammlung über Mitglieder relevanter Rockergruppierungen als auch in der Bekämpfung von Straftaten durch deren Mitglieder. Sofern sich durch die Begehung von Rechtsverstößen ein Anlass bietet, wird die Polizei mit allen gebotenen Mitteln einschreiten.