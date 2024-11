REGENSBURG. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachte ein Unbekannter einen Schriftzug mit politischem Inhalt an der Außenfassade eines Ladens in einem Regensburger Einkaufzentrum an. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen.

Am Freitag, 22. November wurden die Polizeibeamten bei einer Streifenfahrt in einem Einkaufszentrum im Weichser Weg in Regensburg darauf aufmerksam, dass die Außenfassade eines Ladens durch einen bisher noch unbekannten Täter mit einem Schriftzug in roter Farbe versehen wurde. Der Verursacher konnte vor Ort nicht mehr angetroffen werden.

Nachdem der Schriftzug einen politischen Bezug enthält, hat das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen des Vorfalls.

Personen die im Zeitraum von Donnerstag, 21. November, 16:30 Uhr und Freitag, 22. November 02:25 Uhr im Weichser Weg in Regensburg verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Angaben zu dem Fall machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg zu melden.