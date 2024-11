NÜRNBERG. (1180) In den vergangenen Wochen kam es zu insgesamt drei zur Anzeige gebrachten sexuellen Belästigungen an Frauen im Nürnberger Stadtgebiet. Ein Fahrradfahrer begrapschte die Geschädigten beim Vorbeifahren und flüchtete im Anschluss. Ermittlungen der Kriminalpolizei führten zur Festnahme eines dingend Tatverdächtigen.



In den frühen Morgenstunden des 23.10.2024, 28.10.2024 und 11.11.2024 ereigneten sich die Übergriffe auf die geschädigten Frauen in der Pillenreuther Straße/Sperberstraße (zwei Taten) und Finkenbrunn.

Der Täter fuhr jeweils mit seinem Fahrrad an die Frauen (22, 22, 32) heran und begrapschte diese im Bereich der Brust bzw. am Gesäß. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung.

Auf Grund der Häufung der Fälle observierten Beamte in Zivil die Tatörtlichkeiten und wurden am 18.11.2024, gegen 16:20 Uhr auf einen Fahrradfahrer aufmerksam, auf den die durch die Geschädigten abgegebene Beschreibung zutraf. Es handelte sich um einen 23-jährigen Nürnberger. Dieser räumte im weiteren Verlauf der Ermittlungen alle drei Taten ein.

Beamte der Kriminalpolizei Nürnberg führten eine Vernehmung durch und veranlassten eine erkennungsdienstliche Behandlung. Der 23-Jährige muss sich in einem Strafverfahren wegen mehrfacher sexueller Belästigung verantworten.

